Der Verfolger fordert den Ersten

Erster gegen Zweiter. Neudorf gegen Leopoldsdorf. 15 Punkte aus fünf Spielen sammelten die Heimischen, der SCL kommt mit 13 im Gepäck am Freitagabend ins Friedhofstadion. „Da hängen die Trauben hoch. Eine gut eingespielte Mannschaft, die zu Hause eine Macht ist, mit dem Publikum hinter sich“, weiß Coach Sedat Sahin vor dem Gipfeltreffen. Er muss weiterhin auf Alen Dedic verzichten, kann dafür aber wieder auf Ömer Aksu und Ljubisa Ruzicic zurückgreifen.

Neudorf-Trainer Christoph Prem ist schon jetzt voller Vorfreude: „Wir freuen uns auf das Spitzenspiel, wir wissen aber auch, dass wir wieder 100 Prozent abrufen müssen. Wir spielen zu Hause, das ist eine Festung.“

Bei zweiten Freitagsspiel in Sieghartskirchen will Marchegg die nächsten Punkte sammeln. Zuletzt gab es gegen Neudorf einen Dämpfer. Auf Obmann Torsten Chladek waretet laut eigener Aussage ein Überraschungspaket: „Sieghartskirchen kenne ich nicht, ich muss mich erst informieren, was uns erwartet. Das ist der Unterschied zur ersten Klasse, da hast du einen Bezug zu allen Vereinen und du kennst überall Leute, in diesem Fall ist das ganz anders. Aber so stark wie Neudorf ist Sieghartskirchen sicher nicht."

Zwölf gegen 13

Prottes trifft nach dem Punktgewinn gegen Hohenau zu Hause auf Wullersdorf, wo der Haussegen weiterhin schief hängt. Nach nur einem Zähler aus fünf Spielen ist Coach Walter Pöltl auf Punkte beim SCP angewiesen, Anfang Juni gab es ein 6:3 im direkten Duell. Beim letzten Aufeinandertreffen in Prottes (Oktober 2022) trennten sich die Teams mit 1:1.

Neben Neudorf und Leopoldsdorf gibt es noch eine dritte Mannschaft im Klassement, die bis dato keine Niederlage schlucken musste: der ASV Hohenau. Die Mannen von Rudolf Bily halten bei elf Punkten und wollen jetzt zu Hause gegen Schlusslicht Leobendorf II nachlegen. Der Aufsteiger ist aktuell Letzter und wartet noch auf den Premierensieg in der Gebietsliga.

Apropos keine Niederlage: Die hatte bis zum vergangenen Wochenende auch der FC Marchfeld II nicht - bis die Serie in Tulln endete. Dort traf Ex-Rapidler Andreas Dober früh zum 1:0 und leitete die erste Saisonpleite des FCM II ein. Trainer Willi Hawla gibt die Richtung aber schon wieder vor: „Natürlich ist es schade, dass die Serie zu Ende gegangen ist, aber das Motto muss jetzt sein, gegen Neusiedl eine neue Serie zu starten." Beim Gegner war Sektionsleiter Roland Hallas nach dem 1:2 gegen Sieghartskirchen fuchsteufelswild. Er erwartet von seiner Truppe mehr Leidenschaft und besseres Zweikampfverhalten.

Anschluss an oben

Zurück zu Tulln. Der FCT muss auswärts bei Lassee ran, das nach dem 0:2 in Muckendorf wieder auf die Siegerstraße will. Maximilian Hansi ist allerdings noch ein Spiel gesperrte, dazu kommt massig Alupech und mit Christoph Sturm ein Torjäger, der noch auf seinen ersten Saisontreffer wartet.

Muckendorf hingegen fährt nach Ernstbrunn. Die Elf von Spielertrainer Bernd Zinser holte in den letzten beiden Matches das Maximum heraus, auch Stürmer Denis Frimmel traf erstmals: „Nach zwei klaren Siegen treten wir natürlich mit viel Selbstvertrauen an. Auch dass Frimmel endlich getroffen hat, macht uns zuversichtlicher fürs Spiel gegen Muckendorf“, so Zinser. Die Gäste halten nach fünf Spielen bei neun Punkten und sind aktuell Sechster.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20.00 Uhr: Sieghartskirchen-Marchegg (Gerald Griessler), Neudorf-Leopoldsdorf/Mfd. (Christopher Mayrhofer).

Samstag, 16.30 Uhr: Prottes-Wullersdorf (Daniel Holzinger); 19.30 Uhr: Hohenau-Leobendorf II (Cenker Alisik).

Sonntag, 16.30 Uhr: Ernstbrunn-Muckendorf/Z. (Klaus Kainberger), Lassee-Tulln (Timur Halefoglu), FC Marchfeld II-Neusiedl/Z. (Ernes Bajric).