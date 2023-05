Die halbe Liga im Titelrennen

„Es bleibt spannend!“ Treffender hätte es Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas nach dem Auswärtssieg in Tulln am 1. Mai nicht formulieren können, denn auch die neue Runde hat es wieder in sich. Aktuell trennen die ersten acht Mannschaften lediglich sieben Zähler.

Hallas und Neusiedl empfangen am Freitag im bezirksinternen Duell den SC Lassee und damit die beste Abwehr der Liga. Auch ohne Abwehrchef Thomas Naimer gab es gegen Tabellenführer Klosterneuburg zuletzt ein 0:0, am Samstag gewann man noch mit 1:0 gegen Muckendorf/Zeiselmauer. Zwölf Gegentore in 19 Spielen sprechen ein klare Sprache. Mit Neusiedl hat man das viertbeste Rückrundenteam vor der Brust, die Elf von Robert Lesdedaj verlor erst einmal im Frühjahr.

Neudorf auf Rang eins

MIt vier Siegen und zwei Remis steht der FC Neudorf ganz oben in der Frühjahrstabelle, Trainer Christoph Prem eilt mit seinen Mannen - trotz namhaften Ausfällen - von Sieg zu Sieg. Er weiß, woran es liegt: „Wir haben momentan eine Top-Stimmung und einen unglaublichen Teamgeist.“ Er gibt alles, spürt auch, dass das gut angenommen wird: „Es kommt von den Burschen zurzeit viel zurück.“ Am Samstag ist ein angeknockter SK Wullersdorf im Friedhofstadion zu Gast. Ein mickriges Pünktchen steht nach fünf Spielen in der Rückrunde auf dem Konto. Zu allem Überfluss fehlen mit Manuel Popp, Thomas Winter und Peter Balta auch noch drei Akteure gesperrt.

Nur der SC Laa steht - aufgrund des schlechteren Torverhältnisses - schlechter da. Die Gottwald-Mannen müssen nach Muckendorf, wo es im Hinspiel - genau wie am Staatsfeiertag im Derby gegen Neudorf - eine denkbar unglückliche 0:1-Niederlage gab. Beim SCL ist fix, Trainer Josef Gottwald ist in der kommenden Spielzeit, die man vermutlich in der 1. Klasse Nordwest verbringen wird, nicht mehr an der Seitenlinie. Er bleibt auch nach dem Negativlauf optimistisch: „Ich habe schon sehr viel im Fußball erlebt, die schönen Seiten und die weniger schönen wie derzeit, aber ich weiß, dass sich alles sehr schnell ändern kann.“ An die Laa-Fans gab es eine Ansage: „Niemand muss sich Sorgen um den SC Laa machen.“

Um die Serie

Klosterneuburg, dass erstmals seit 2015 in Hohenau gewann, ist die drittbeste Rückrundenmannschaft. Mit Sieghartskirchen kommt das Pendant von unten - das drittschwächste Frühjahrsteam. Der FCK hat gegen den SVS eine Serie zu verteidigen, seit fünf Spielen (inklusive Testmatches) gab es keine Niederlage mehr.

Bleiben wir bei sehr starken Frühjahrsmannschaften. Der SC Prottes ist so eine, denn die Truppen von Aljoscha Kroboth schob sich mit vier Siegen und einem Unentschieden heimlich auf Platz zwei vor und ist erster Klosterneuburg-Verfolger. Am Samstag fäht man nach Leopoldsdorf, das auf den gelbgesperrten Patrick Gänsdorfer verzichten und den Ärger nach der Absage gegen Tulln verdauen muss.

Aufpassen auf Miletic

Im dritten bezirkseigenen Gänserndorf-Duell bittet der FC Marchfeld den ASV Hohenau zum Tanz. Die Marchfelder sammelten mit einem 7:1-Kantersieg gegen Laa Selbstvertrauen, Lazar Miletic erzielte gleich vier Tore. Es waren seine ersten im FCM-Dress, nachdem er im Winter aus Neusiedl kam. Hohenau muss hingegen Wunden lecken, nachdem man erstmals seit Mai 2019 auf heimischen Anlage verlor. Nur ein Sieg hilft im Titelkampf.

In der einzigen Sonntagspartie muss Tulln nach Ernstbrunn. Die Elf von Spielertrainer Bernd Zinser durfte dank eines Handl-Dreierpacks noch über die Wende gegen Wullersdorf jubeln und ist mit 18 Spielen und 33 Punkten auch noch mittendrin im Aufstiegsrennen.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Klosterneuburg - Sieghartskirchen (M. Winkler; Erdemir, Blaha), Muckendorf/ Zeiselmauer USC - Laa/Thaya (Ivankovic; Tug, L. Müllner); 20 Uhr: Neusiedl/Z. - Lassee (Autherith; M. Schöber, Wolf).

Samstag, 14 Uhr: FC Marchfeld II - Hohenau (Ak; Koch, Tahiri); 16.30 Uhr: Leopoldsdorf/Mfd. - Prottes (P. Busch; D. Stajkovic, M. Shirazi), Neudorf - Wullersdorf (Usrael; M. Strobl, Flusser).

Sonntag, 16.30 Uhr: Ernstbrunn - Tulln (S. Celik; Kedrus, Hegedus).