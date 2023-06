Die nächste Chance aufs Meisterstück

Wann fällt die Titelentscheidung in der Gebietsliga Nord/Nordwest? Und steht am Ende wirklich Klosterneuburg ganz oben, wie es sich seit Wochen andeutet, oder kriegt Lassee als letzter verbliebener Herausforderer noch einen Fuß in die Tür? Das sind die Fragen, zu denen es am Wochenende neue Erkenntnisse geben wird.

Ein wesentlicher Vorbote war die Ernstbrunner 1:4-Niederlage am Mittwoch in Hohenau, dabei handelte es sich um einen Nachtrag aus Runde 17. Mit dieser verabschiedete sich jetzt nämlich auch der SKE aus dem Kampf um Platz eins, womit nur noch Lassee die Chance hat, Klosterneuburg zu stoppen. Dass diese sehr theoretisch ist, zeigt allerdings der Blick auf die Tabelle. Lassee liegt zwei Spiele vor Schluss fünf Punkte zurück, hat zudem das direkte Duell gegen den FCK verloren. Bei Punktgleichheit wäre am Ende also Klosterneuburg vorn. Heißt: Grün-Weiß müsste nun beide Spiele gewinnen, der Tabellenführer beide verlieren.

Vorlegen muss diesmal Lassee, und zwar am Samstag in Tulln. Bei einem Heimsieg oder einem Remis darf Klosterneuburg von der Couch - oder möglicherweise von den Zuschauerrängen - aus feiern. Gewinnt Lassee, müssen die FCK-Kicker stattdessen zeitig schlafen gehen und am Sonntag in Ernstbrunn versuchen, selbst den letzten Schritt zu gehen. Schon ein Punkt würde dann zum Titel reichen. Ansonsten könnte das Duell tatsächlich noch in die letzte Runde gehen ...

25. Runde startete mit zwei Heimsiegen

Was den vorletzten Spieltag betrifft, sind zwei Begegnungen bereits gespielt, und beide endeten mit Heimsiegen. Neudorf schlug Neusiedl am Mittwoch trotz frühem Rückstand mit 3:1. Knapper war es in Leopoldsdorf, wo die Gastgeber gegen den FC Marchfeld II eine 2:0-Führung verspielten, um in der 88. Minute doch noch den Treffer zum 3:2 zu finden. Leopoldsdorf bleibt damit das Team der Stunde, holte aus den letzten fünf Spielen satte 13 Punkte. Bei Marchfeld riecht es indes stark nach dem vorletzten Platz.

Die verbleibenden drei Partien finden allesamt am Freitagabend statt. Prottes trifft auf Muckendorf/Zeiselmauer, Sieghartskirchen auf Hohenau und Wullersdorf auf Laa. Von nennenswerter tabellarischer Bedeutung ist keine der drei Partien mehr.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Prottes - Muckendorf/Zeiselmauer (Erkus; Pelic, Sen), Sieghartskirchen - Hohenau (Willhalm; Hintermayer, Vincetic); 20 Uhr: Wullersdorf - Laa/Thaya (Daubeck; Pansky, M. Schöber).

Samstag, 17.30 Uhr: Tulln - Lassee (Pleininger; Erkol, Blaha).

Sonntag, 17.30 Uhr: Ernstbrunn - Klosterneuburg (E. Karner; Tutuian, Keserovic).