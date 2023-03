Die nächsten Schnittpartien

Hohenau gegen Prottes, Lassee gegen Ernstbrunn - so lauten, wenn man so will, die beiden „positiven“ Kracher der 15. Runde. Alle Vier befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und dürfen sich Stand jetzt Chancen auf den Titel ausrechnen.

In Hohenau liegt die Rechnung freilich schon lange auf dem Tisch, Obmann Roman Hallas und seine Schützlinge tüfteln aber weiterhin daran, wie sie zu lösen ist. Der Versuch im ersten Frühjahrsspiel ging gewaltig nach hinten los, Tulln war die stärkere Mannschaft und siegte verdient. Das sah auch Rudolf Bily so, der in seinem zweiten Spiel als Hohenau-Coach ein anderes Gesicht seiner Truppe sehen will. Mentalität, Psyche - das waren seine Schlagwörter für die aktuelle Trainingswoche.

Sein nächstes Gegenüber, Prottes-Coach Aljoscha Kroboth, wird diese in seinen Reihen weniger in Frage stellen. Dennoch geht es auch hier um eine mentale Frage: Ist Prottes bereit für eine Rolle im Titelkampf? Ist man bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Die Antwort gibt's am Samstagabend in der Franz-Stulli-Biehal-Arena.

Ein Trio hält bei 26 Punkten

Gleich drei Teams halten aktuell bei 26 Punkten und sind damit Dritter, Vierter und Fünfter: Klosterneuburg, Ernstbrunn und Lassee. Gewonnen hat zum Auftakt niemand von ihnen. Auch hier ist also Druck am Kessel, wenn sich Letztere zwei am Sonntag in Lassee treffen. Raum für Fehler dürfte in einem Rennen mit so vielen Teams durchaus sein, allzu oft sollte man dann aber doch nicht mit hängenden Köpfen in die Kabine gehen, wenn man ein Wörtchen mitreden will. Vorteil für Lassee und Ernstbrunn: beide wollen eher, als dass sie müssen. Gilt in etwa auch für Klosterneuburg, das in Neusiedl ziemlich enttäuschte. Nun geht es wieder auf eine Auswärtsfahrt, in Groß-Enzersdorf wartet der FC Marchfeld.

Ein Sieger der ersten Runde war Muckendorf/Zeiselmauer, auch ohne Stefan Stangl und Tomas Simkovic gelang ein 1:0-Erfolg in Ernstbrunn. Die nächste Partie weckt Erinnerungen an den Herbst. Nach dem hitzigen Spiel im Weinviertel haute Muckendorf-Coach Manuel Frank öffentlich aus, weil ihm die Neudorfer Spielweise so gar nicht in den Kram passte. Das wiederum kam in Neudorf nicht so gut an. Schiedsrichter Serkan Celik wird wohl von Anfang an bemüht sein, keine Wiederholung zuzulassen.

Gewonnen hat zum Start auch der Sechste Neusiedl, und das trotz gröberer Personalsorgen. „So wie sie sich präsentiert haben, das war Neusiedl“, freute sich Sektionsleiter Roland Hallas. An den Titelkampf denkt in seinem Verein angesichts der aktuellen Situation wohl kaum jemand, rein rechnerisch ist man aber auch voll dabei. Heute Abend wartet Wullersdorf.

In Laa ist „Verlieren verboten“

Ganz unten in der Tabelle stehen ebenfalls zwei direkte Duelle an. „Verlieren verboten“, fiel Leopoldsdorf-Trainer Horst Winkler zur Auswärtsfahrt seiner Mannschaft nach Laa ein. Ein Motto, das aber noch viel mehr für den Gegner gilt. Bei einer Niederlage wären es für Laa schon zehn Punkte Rückstand auf Leopoldsdorf. Das könnte schon zu viel sein, vor allem wenn sich Laa noch einmal so präsentieren sollte wie am Samstag in Prottes. Da war man im Grunde chancenlos.

Noch dazu wird am Sonntag zumindest ein weiterer Rivale im Abstiegskampf punkten. Sieghartskirchen und Tulln treffen am Vormittag im Derby aufeinander. Da will Tulln den Sensationssieg gegen Hohenau bestätigen. Wobei, Trainer Jürgen Fangmeyer war von diesem gar nicht so sehr überrascht. Defensiv zeigte sich seine Mannschaft gefestigt, und offensiv hat man mit Robin Josefik und Armin Kamenjasevic neue Waffen gefunden. Das soll nun auch der Rest der Liga spüren ...

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - Neudorf (S. Celik; Redzep, Cakmak); 20 Uhr: Wullersdorf - Neusiedl/Z. (Emnadze; Bernhard, D. Stajkovic).

Samstag, 14 Uhr: Mannsdorf-Großenzersdorf II - FC Klosterneuburg (E. Cindi; G. Henning, Bertha); 16.30 Uhr: Laa/Thaya - Leopoldsdorf/Mfd. (M. Kirschner; Köroglu, Flusser); 19.30 Uhr: Hohenau - Prottes (C. Mayrhofer; F. Yüksel, Iskender).

Sonntag, 11 Uhr: Sieghartskirchen - Tulln (E. Karner; Seven, D. Stajkovic); 16.30 Uhr: Lassee - Ernstbrunn (M. Schindl; Krivanek, Stöger).