Erster gegen Letzter, Zweiter gegen Vorletzter

„Noch ist nichts erreicht. Jetzt hast du den Klassiker Erster gegen Letzter“, bremste Neudorf-Trainer Christoph Prem nach dem 5:1-Sieg gegen Leopoldsdorf die Euphorie und blickte zeitgleich auf die kommende Partie gegen Tabellenschlusslicht Leobendorf II voraus. Der Aufsteiger muss am Samstag zu Hause auf Christian Steindl verzichten, der gegen Hohenau mit Gelb-Rot vom Feld flog. Nach den ersten sechs Spielen steht lediglich ein Zähler auch dem Konto der Buchinger-Elf.

Genau so viele hat der SK Wullersdorf und zusätzlich mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Keeper Kilian Eichhorn wurde in Prottes von Obmann Markus Semmelmeyer im Tor vertreten, am Freitag gegen Hohenau könnte Ex-Austrianer Szabolcs Sáfár das Tor hüten. Hohenau kommt mit breiter Brust, holte man doch vier Siege und zwei Remis. Auch, wenn mit Neki Oda, Janik Oberrenzer und Marek Skoda drei wichtige Spieler fehlen, nimmt es Obmann Roman Hallas wie es kommt: „Wir hanteln uns von Woche zu Woche. Spielerisch ist sicher noch Luft nach oben, punktetechnisch passt es.“

Vier gegen Zwölf, Fünf gegen Elf

Auch zwei weitere Matches sind Duelle „oben gegen unten“. So muss Prottes als Elfter zum Fünftplatzierten aus Muckendorf. „Jetzt haben wir voll angeschrieben, jetzt schauen wir weiter. Vielleicht gelingt uns auch gegen Muckendorf was“, will Trainer Aljoscha Kroboth den Schwung vom ersten Sieg (3:1 gegen Wullersdorf, Anm.) mitnehmen.

Marchegg liegt einen Platz und einen Punkt hinter Prottes, mit dem FC Marchfeld II kommt der Vierte. „Der Auftritt gegen Sieghartskirchen war erschreckend, jetzt sind wir natürlich schon sehr unter Druck“, sagte Obmann Torsten Chladek vor dem bezirksinternen Duell. Willi Hawla, Coach bei den Gästen, gefiel der Auftritt gegen Neusiedl, auch wenn man am Ende knapp mit 0:1 verlor: „Wir müssen nur wieder so spielen wie gegen Neusiedl, dann punkten wir gegen Marchegg.“

Noch ein Bezirksduell

Lassee setzte sich dank des starken Brüderpaars Lukas und Alexander Thaller gegen Tulln durch und will jetzt auch in Neusiedl bestehen. Dort grinst Sektionsleiter Roland Hallas vor dem Spiel mit SCL-Coach Martin Grabenbauer besonders breit: „Es geht gegen den Herrn Grabenbauer, auf diese Duelle freue ich mich immer besonders. Aber Lassee liegt uns eigentlich gar nicht, da wird es eh Zeit, dass wir gegen die endlich gewinnen." Bei den Grün-Weißen hat Maximilian Hansi seine Rot-Sperre abgesessen, er ist wieder dabei.

Vervollständigt wird die Runde mit den Spielen zwischen Leopoldsdorf gegen Sieghartskirchen bzw. Tulln gegen Ernstbrunn. Bernd Zinser, Spielertrainer beim SKE, möchte auch gegen den FCT bestehen: „Wir haben jetzt dreimal in Folge gut gespielt, die Serie wollen wir verlängern und dann schauen wir, was gegen Tulln rausschaut. Wermutstropfen ist natürlich, dass Innenverteidiger Nentwig gesperrt fehlt. Erfreulich ist aber, dass David Handl wieder am Weg zurück ist, vielleicht spielt er schon in der Reserve."

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Leopoldsdorf/Mfd.-Sieghartskirchen (Christopher Kotsch), USC Muckendorf/Z.-Prottes (Hasan Bingöl); 20.00 Uhr: Wullersdorf-Hohenau (Arif Ünlü), Neusiedl/Z.-Lassee (Sebastian Reiss).

Samstag, 16.00 Uhr: Marchegg-FC Marchfeld. II (Alexander Strauch), Tulln-Ernstbrunn (Nayim Kazanci); 18.45 Uhr: Leobendorf II-Neudorf (Alim Braha).