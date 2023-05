Es geht in Richtung Zielgerade

Klosterneuburg? Neudorf? Lassee? Prottes? Muckendorf/Zeiselmauer? Hohenau? Neusiedl? Ernstbrunn? Suchen Sie sich jemanden aus, einer aus diesem Oktett wird in wenigen Wochen Meister der Gebietsliga Nord/Nordwest sein. Wer das Rennen macht, ist nach wie vor nicht absehbar, Spieltag für Spieltag verschieben sich die Kräfteverhältnisse ein wenig, ohne dass sich jemand entscheidend absetzt.

Den größten Schritt nach vorne machten zuletzt Christoph Prems Neudorfer, mit fünf Siegen in Serie ging es für den Achten der Hinrunde hoch auf Rang zwei. Und das, obwohl sich kürzlich Stützen wie Christoph Hirmer und Daniel Hirmer verletzten und monatelang fehlen werden. Hier erweist sich der breite Kader des FCN als Waffe, der durch die hohe Anzahl an Eigengewächsen auch noch an einem Strang zieht. Der Coach hat jedenfalls das Gefühl, aktuell nichts falsch machen zu können: „Es ist egal, was ich mache. Wenn wir am Montag Federball spielen, passt es auch.“

Natürlich wird weiterhin Fußball geübt, um das Spiel am Samstag wieder bestmöglich ausführen zu können. Genau wie auf die anderen beiden Vertreter der aktuellen Top-drei wartet auf Neudorf ein Auswärtsspiel bei einem Team aus der unteren Tabellenhälfte. Während Lassee in Laa gastiert und Klosterneuburg nach Wullersdorf muss, ist Neudorfs Aufgabe auf den zweiten Blick aber die schwerste. Denn Tulln steht in der Frühjahrstabelle als Vierter gut da, vier von sechs Spielen konnten gewonnen werden.

Prottes gegen die Wundertüte

Vierter ist aktuell Prottes, das 1:1 in Leopoldsdorf beendete einen Lauf von drei Siegen in Folge. Verloren hat die Elf von Aljoscha Kroboth im Frühjahr aber noch nicht, und sie hat auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Das wird schon am kommenden Dienstag in Wullersdorf nachgeholt. Zuvor geht es am Samstag noch gegen Ernstbrunn, die vielleicht größte Wundertüte im Jahr 2023. Das 4:5 im Heimspiel gegen Tulln war jedenfalls einmal mehr außergewöhnlich, und das nur eine Woche nach einem 4:3-Erfolg in Wullersdorf. Wie Prottes hat auch Ernstbrunn noch eine Partie ausstehend, gespielt wird am Mittwoch in Hohenau.

Dort hängt der Haussegen nach dem völlig verkorksten Frühjahrsstart schief, Trainer Rudolf Bily bot nach dem 1:4 in Groß-Enzersdorf sogar seinen Rücktritt an. Obmann Roman Hallas lehnte ab, er nimmt vielmehr die Spieler in die Pflicht. Wollen die das Ruder noch herumreißen, müssen sie gegen Ernstbrunn und zuvor am Samstag gegen Muckendorf/Zeiselmauer liefern.

FC Marchfeld darf ein wenig aufatmen

Für den FC Marchfeld war der Sieg über Hohenau schon der zweite in Folge, und das, nachdem man satte sechseinhalb Monate auf einen vollen Erfolg gewartet hatte. Damit hat die Hawla-Elf nun auch die beste Ausgangslage im Kampf gegen den vorletzten Platz. Die soll am Freitag in Sieghartskirchen verteidigt werden. Leopoldsdorf trifft am Samstag auf Neusiedl und am Dienstag, in einem weiteren Nachtrag, auf Sieghartskirchen.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Sieghartskirchen - Mannsdorf-Großenzersdorf II (M. Kirschner; Köroglu, Hegedus); 20 Uhr: Tulln - Neudorf (Becker; B. Gogadze, Vincetic), Wullersdorf - Klosterneuburg (Mann; K. Barmaksiz, M. Schöber).

Samstag, 16.30 Uhr: Laa/Thaya - Lassee (Usrael; Tahiri, Vincetic), Leopoldsdorf/Mfd. - Neusiedl/Z. (Daubeck; Iskender, Hegedus), Prottes - Ernstbrunn (R. Ergin; Köroglu, D. Stajkovic); 20 Uhr: Hohenau - Muckendorf/Zeiselmauer (S. Reiss; Scharl, Flusser).

Dienstag, 16.5., 20 Uhr: Sieghartskirchen - Leopoldsdorf/Mfd. (Toiflhart; M. Barmaksiz, K. Simon), Wullersdorf - Prottes (E. Cindi; P. Grögler, Emrah Erkol).

Mittwoch, 20 Uhr: Hohenau - Ernstbrunn (Bajric).