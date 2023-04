Fünf mögliche Tabellenführer

Werbung

Schön kompakt kommt die Osterrunde in der Gebietsliga Nord/Nordwest um die Kurve. Drei Spiele am Freitag, vier weitere am Samstagnachmittag, und dann gibt es auch schon den nächsten Zwischenstand. Die Ausgangslage ist weiterhin hochspannend, die gesamte obere Tabellenhälfte liegt innerhalb von fünf Punkten. Gleich fünf dieser sieben Teams könnten am Samstagabend auf Platz eins stehen.

Vor Beginn dieser 16. Runde liegt weiterhin Hohenau ganz vorne, die Form der Grün-Weißen ist aber bescheiden. Trainer Rudolf Bily verlangt vor der Fahrt nach Leopoldsdorf zunächst einmal 100 Prozent Einsatz. In der Vorbereitung habe er diesen gesehen, in den ersten zwei Runden nur selten. Dazu passt die Ausbeute von nur einem Punkt, die sich natürlich schleunigst verbessern muss. Denn die Konkurrenz sitzt Hohenau bereits im Nacken.

Allen voran Ernstbrunn, das mit dem 1:0 in Lassee ein Verfolgerduell gewann und damit Zweiter ist. Was jetzt kommt, ist Interpretationssache. Die aktuell leichteste Aufgabe? Oder die undankbarste? Laa ist Letzter, hat die ersten zwei Spiele mit einem Torverhältnis von 2:13 verloren. SKE-Spielertrainer Bernd Zinser lehnt sich natürlich eher zu zweiterer Einschätzung, er warnt: „Solche Spiele sind oft die schwersten, Laa ist angeschlagen, hat aber was gutzumachen.“ Das Match in Lassee habe der Wille entschieden, den wolle er auch am Samstag sehen.

Einstellung, Wille, Einsatz

Einstellung, Wille, Einsatz - es sind Schlagwörter, die sich aktuell in vielen Analysen der Vereinsvertreter wiederfinden. Auch Klosterneuburg-Trainer Mario Handl sah beim Sieg in Groß-Enzersdorf diese Komponente entscheidend : „Wir haben wirklich über das ganze Spiel hinweg gerackert und uns in die Zweikämpfe geworfen.“ Wiederholung ist heute Abend erwünscht, oder sogar essenziell. Denn der Dritte trifft auf den Vierten Muckendorf/Zeiselmauer, für Handl „das stärkste Team der Liga“. Das 1:6 aus der Hinrunde ist ihm wohl noch bestens in Erinnerung. Beide Seiten können mit einem Sieg nach dieser Runde Erster sein.

Der fünfte Klub mit dieser Möglichkeit ist Neusiedl, das mit zwei Siegen und ohne Gegentor perfekt startete. Überraschend ist das auch, weil mit Lazar Miletic, Amel Koldzic und Kevin Glück gleich drei Stützen im Winter zum FC Marchfeld abwanderten. Jetzt kehren sie zurück, das direkte Duell steht an.

Tulln ist auch Tabellenführer

Die Marchfelder sind davor schon hinter Tulln abgerutscht. Der FCT hatte als Vorletzter überwintert, nimmt nun aber schon das Tabellenmittelfeld ins Visier. Denn nach zwei Siegen führt man die Frühjahrstabelle an, gegen Wullersdorf (Torhüter Christoph Winter verletzte sich gegen Neusiedl an der Schulter und dürfte ausfallen) ist der nächste Streich geplant. Der zuletzt geschlagene Sieghartskirchen-Trainer Sinisa Kulic ist bereits überzeugt: „Tulln wird mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, dafür ist diese Mannschaft zu stark und vom Trainer (Jürgen Fangmeyer, Anm.) zu gut eingestellt.“

Selbst muss Sieghartskirchen nun zu formstarken Prottesern, die in dieser Runde zwar keine Chance auf Platz eins haben, aber sich im Spitzenfeld festsetzen könnten. Auch für Neudorf und Lassee geht es im direkten Duell darum, wer vorne mitmischt und wer sich eher zum Tabellenmittelfeld orientieren muss.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Klosterneuburg - Muckendorf/Zeiselmauer (Strauch; M. Göschl, Hegedus); 20 Uhr: Neudorf - Lassee (Kokoszka; Atik, M. Shirazi), Neusiedl/Z. - Mannsdorf-Großenzersdorf II (Usrael; H. Friedl, Flusser).

Samstag, 16.30 Uhr: Ernstbrunn - Laa/Thaya (Kazanci; Kedrus, M. Shirazi), Leopoldsdorf/Mfd. - Hohenau (Ivankovic; Cizmecioglu, D. Stajkovic), Prottes - Sieghartskirchen (Tren; Iskender, Hegedus), Tulln - Wullersdorf (Bingöl; Steingruber, L. Müllner).