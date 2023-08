Gleich drei Derbys

Den Anfang machen am Freitag Muckendorf und Sieghartskirchen. Während die Gäste mit vier Punkten aus zwei Spielen starteten, mussten sich Gabriel Beck, Martin Jurkemik und Co verdient mit 0:2 in Neudorf geschlagen geben. Im Head to Head gab es in drei Matches zwei Muckendorfer Siege, das letzte Duell im Mai ging allerdings an Sieghartskirchen.

Jene Neudorfer, die Muckendorf mit 2:0 besiegten, müssen jetzt nach Tulln, das sich mit einem 6:1 gegen Leobendorf II für die herbe Auftaktniederlage gegen Leopoldsdorf rehabilitierte. Neudorf hingegen hält beim Punktemaximum.

Apropos Punktemaximium: Auch Leopoldsdorf startete perfekt in die Saison und hat jetzt auswärts Aufsteiger Marchegg von der Brust. Dort weiß Obmann Torsten Chladek: „Die Niederlage gegen Hohenau war bitter, muss uns aber Auftrieb geben, weil wir gesehen haben, dass wir mithalten können. Jetzt geht es gegen Leopoldsdorf, das erste von den zwei ganz großen Derbys.“ Marcus Lebinger und Milos Nikolic fallen beim SCM gesperrt aus, aber Abwehrboss Peter Uhrinec kommt zurück.

Kaffee und Kipferl für drei Punkte

Lassee tankte vor dem 11 Uhr Termin am Sonntag in Prottes Selbstvertrauen, besiegte Ernstbrunn. „Alles in allem überwiegt das Positive, aber unsere Chancenauswertung ist ausbaufähig“, sagte Coach Martin Grabenbauer nach dem Sieg. Vor dem Prottes-Spiel gibt es ein gemeinsames Frühstück: „Wir schwören uns bei Kaffee und Kipferl auf den Gegner ein.“ Gegenüber Aljoscha Kroboth streut seinem Gegenüber vor dem Duell Rosen: „Wir sind gegen Lassee Underdog, Grabenbauer ist eine Legende und hat eine Topmannschaft. Es wird schwer, aber ein Punkt wär wichtig für die Moral.“

Noch zwei Teams mit sechs Punkten

Underdogs sind der FC Marchfeld und Hohenau bei ihren Auswärtsmatches in Wullersdorf und Ernstbrunn nicht. Willi Hawla und Rudolf BIly holten mit dem FCM II bzw. dem ASV zwei Siege zum Start und wollen auch am dritten Spieltrag nachlegen.

Aufsteiger Leobendorf II muss nach Neusiedl und kämpft wie der Gegner um die ersten Punkte. Bei Robert Lesdedaj und Co hängen die Trauben bekanntlich hoch.

Freitag, 19.30 Uhr: USC Muckendorf/Z. - Sieghartskirchen (Martin Palgetshofer), Neusiedl/Z. - Leobendorf II (Michael Schindl); 20.00 Uhr: Wullersdorf - Mannsdorf-Gr. II (Gerhard Daubeck)

Samstag, 17.00 Uhr: Marchegg - Leopoldsdorf/Mfd. (Sven Mayer), Tulln - Neudorf (Markus Winkler).

Sonntag, 11.00 Uhr: Prottes - Lassee (Karl Veselka); 17.00 Uhr: Ernstbrunn - Hohenau (Gheorghe Adrian).