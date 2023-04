Laa will gegen Neudorf nachlegen

Werbung

Sieben Spiele stehen auch diese Woche am Programm. Vorerst. Wie viele der Wettergott aufgrund des angesagten Dauerregens tatsächlich zulässt, wird sich zeigen. Auf den SC Laa schaute jedenfalls schon vor einer Woche jemand herab. Nach fast einem halben Jahr, mit vier Bummerl in Serie rund um die lange Winterpause, durfte endlich wieder gejubelt werden - über zumindest einen Punkt. „Totgesagte leben länger“, war Trainer Josef Gottwald die Erleichterung anzumerken. Klar, dass der SCL Blut geleckt hat und am Samstag mehr will.

Da kommt ausgerechnet Neudorf zum Derby in die Thermenstadt. Der FCN schielt nach einem soliden, aber auch nicht perfekten Frühjahrsstart selbst ein wenig nach oben. Drei Punkte fehlen auf jene Zone, die Trainer Christoph Prem anvisiert: „Die Top-fünf oder -sechs, das ist das, wo wir hingehören und auch hinwollen. Wir sind drei Spiele ungeschlagen, aber wir wissen auch, dass die Liga brutal ist und dass wir jede Woche liefern müssen.“

Sieghartskirchen mit neuem Coach

Die Riege an Teams, die Laa in der Tabelle noch ins Auge fassen kann, ist eher klein. Zwei davon sind der Vorletzte Sieghartskirchen und der Drittletzte Leopoldsdorf, die am Freitagabend direkt aufeinandertreffen sollen. Ex-aequo in die zweite Saisonhälfte gestartet, hat Leopoldsdorf bisher die Nase vorne. Sieghartskirchen will indes mit einem neuen Trainer durchstarten, beim Spiel in Prottes saß schon Jürgen Boisits auf der Bank. Der knapp 42-Jährige wurde mit Spratzern Meister in der Frauen-Bundesliga und will nun den Klassenerhalt schaffen. Er hofft, dass sich die Verletztenliste lichtet, einige Stammkräfte wie die Brüder Azdajic sollten am Freitag schon wieder zur Verfügung stehen.

Auf und davon eilt weiterhin der FC Tulln, als einzige Mannschaft im Frühjahr hält das einstige Sorgenkind beim Punktemaximum. Auch der nächste Gegner Neusiedl startete fein, ebenso wie Prottes. Für die Kroboth-Elf geht es in Wullersdorf weiter. Dort läuft es, wie schon im Herbst, so gar nicht rund. Trainer Walter Pöltl träumt von einem Sieg, und wenn er „dreckig“ sein sollte: „Dann läuft es wieder.“ In Tulln schoss man zumindest einmal ein Tor.

Direktes Duell in Hohenau

An der Tabellenspitze wartet, wie gefühlt jede Woche, ein direktes Duell, diesmal zwischen Hohenau und Ernstbrunn. Die Gäste kommen nach dem X gegen Laa angeschlagen, siegten zuvor aber in Lassee. Von weiß bis schwarz scheint beim SKE weiterhin stets alles möglich. Hohenau dürfte sich gefangen haben, machte in Leopoldsdorf ein solides Spiel. Fortsetzung folgt?

Erster Verfolger ist aktuell Klosterneuburg, das nun nach Lassee muss. „Das sind die leichten Spiele, die wir momentan haben“, scherzt der dortige Trainer Martin Grabenbauer, der selbst Punkte braucht. Vom Traum Platz eins ist man nach drei Spielen ohne Sieg ein gutes Stück weggerutscht.

Etwa hinter Muckendorf/Zeiselmauer, das im Frühjahr bis dato aber auch ein Auf und Ab erlebt. Im Heimspiel gegen den FC Marchfeld sollte ein Dreier her, will man Hohenau & Co nicht früh schon ein wenig ziehen lassen. Doch auch die Gäste sind unter Druck. Nach dem spät verspielten Dreier in Neusiedl warten die Marchfelder schon wieder sechs Spiele auf einen vollen Erfolg.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - Mannsdorf-Großenzersdorf II (Pleininger; Köroglu, Isahu), Sieghartskirchen - Leopoldsdorf/Mfd. (T. Prochazka; K. Veselka, L. Müllner); 20 Uhr: Wullersdorf - Prottes (M. Kirschner; Cakmak, Vincetic).

Samstag, 16.30 Uhr: Laa/Thaya - Neudorf (Daubeck; J. Strasser, Rath), Tulln - Neusiedl/Z. (E. Erdil; Dajic, Hegedus); 19.30 Uhr: Hohenau - Ernstbrunn (Enachi; M. Temizsoy, Rosenmayr).

Sonntag, 16.30 Uhr: Lassee - FC Klosterneuburg (Pottendorfer; Oitzl, B. Schuster).