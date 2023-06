Leopoldsdorf stürmt die Frühjahrs-Tabelle

Am Ende der Saison scheint der SC Leopoldsdorf endlich in Fahrt zu kommen. Nikola Todorovic tütete am Dienstag in Sieghartskirchen mit seinem Tor in Minute 92 den dritten vollen Erfolg in Serie ein. Ungewohnt für Blau-Schwarz, war doch am Wochenende davor zum allerersten Mal in dieser Saison ein zweiter hintereinander gelungen. Bemerkbar macht sich der Aufschwung mittlerweile auch im Klassement. In der Gesamttabelle hat sich Leopoldsdorf von den hintersten Teams abgesetzt, und in der Frühjahrstabelle ist man gar schon Zweiter. „Sensationell, oder?“, war da freilich auch Trainer Horst Winkler gut aufgelegt.

Wie passend, dass es am Freitagabend zum Tabellenführer nach Klosterneuburg geht. Der steht zwar knapp vor dem Titel, hat nun aber offenbar nochmal eine Aufgabe vor der Brust, die schwieriger zu lösen sein könnte, als sie noch vor ein, zwei Wochen wirkte. Wenngleich Leopoldsdorf die Belastung schon spürt, wie Winkler vorrechnet: „Das Spiel ist jetzt das dritte in sieben Tagen und das vierte in zehn Tagen. Das ist jetzt schon heftig.“

Nur noch zwei Herausforderer übrig

Definitiv nicht mehr Meister werden kann der FC Neudorf, denn der kassierte nach dem 0:1 in Leopoldsdorf in Tulln gleich die zweite Rückrundenpleite hinterher. Dem nicht genug, fiel sie mit 1:5 auch noch ziemlich deftig aus.

Die letzten Teams, die Klosterneuburg theoretisch noch abfangen könnten, sind demnach Lassee und Ernstbrunn. Der SCL muss dafür alle Spiele gewinnen, das erste steigt am Samstag zu Hause gegen Wullersdorf. Ernstbrunn hat noch einen Punkt mehr Spielraum und auch das direkte Duell mit Klosterneuburg noch offen, realistischerweise braucht es aber freilich auch hier das Punktemaximum, um noch irgendeine Chance zu haben. Los geht der Endspurt im Neudorfer Friedhofstadion.

Neusiedl lädt zum großen Derby

Tabellenmäßig kaum noch relevant, aber freilich dennoch ein Highlight der Runde ist das Derby zwischen Neusiedl und Hohenau. „Das ist wie Austria gegen Rapid im Weinviertel“, wiederholt Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas einen alten Spruch. Er erhofft sich „ein volles Haus und volle Punkte“ und versucht die Partie einzuordnen: „Hohenau wollte Meister werden, wir wollten eine gute Saison spielen. Das haben wir bisher gemacht. Das Wetter passt, der Kühlschrank ist voll. Jetzt brauchen nur noch Leute kommen.“

Bezirksduelle steigen weiters zwischen dem FC Marchfeld II und Prottes sowie Muckendorf/Zeiselmauer und Tulln. Komplettiert wird der Spieltag vom Duell Laa gegen Sieghartskirchen. In all diesen Partien geht es weiterhin um die Platzierungen in der unteren Tabellenhälfte ...

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Klosterneuburg - Leopoldsdorf, Laa - Sieghartskirchen, Neudorf - Ernstbrunn.

Samstag, 16 Uhr: FC Marchfeld II - Prottes.- 17.30 Uhr: Lassee - Wullersdorf.- 18 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - Tulln.- 20 Uhr: Neusiedl - Hohenau.