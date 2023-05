Letzte Chance für Prottes

„Ich glaube Klosterneuburg ist durch. Sie gewinnen halt jede Woche ihre Partien und wir nehmen uns gegenseitig die Punkte weg“, sagte Prottes-Coach Aljoscha Kroboth nach dem 0:0 seiner Elf in Neudorf, dem dritten Remis in Serie. Rein rechnerisch hat der SCP freilich noch eine Chance, damit könnte am Freitagabend aber Schluss sein. Gewinnt Klosterneuburg, ist ein Rivale aus der Verlosung genommen.

Ein weiterer gastiert mit Lassee zeitgleich in Sieghartskirchen. Die Grabenbauer-Elf ist aktuell noch der heißeste Verfolger Klosterneuburgs, darf sich aber auch kaum noch etwas erlauben. Vier Zähler Rückstand sind in vier Runden wohl bestenfalls mit vier Siegen aufzuholen. Sieghartskirchen scheint als Viertletzter eine eher dankbare Aufgabe, hat zuletzt aber zweimal 1:0 gewonnen.

Duell der Krisenklubs

Und es stehen noch zwei weitere Freitagspiele am Programm. Hohenau empfängt Laa, was - man will es kaum glauben - das Duell Letzter der Rückrunde gegen Drittletzter der Rückrunde ist. Mit bisher neun Toren hat Laa sogar zwei mehr geschossen als Grün-Weiß. Klar, dass ASV-Obmann Roman Hallas die Titeljagd einmal mehr ad acta gelegt hat und sich schon auf 2023/24 konzentriert. Zuvor gilt es aber endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen, genau wie auch für Laa. Beide werden im direkten Duell wohl eine große Chance darauf wittern.

In Wullersdorf gastiert Muckendorf/Zeiselmauer. Der SKW verpasste beim 5:5 in Groß-Enzersdorf neuerlich den ersten Saisonsieg, obwohl man in der 92. Minute nochmal in Führung ging. Fünf Chancen bleiben noch, um zumindest einmal im Halbjahr zu siegen. Dass die Saison eine völlig verkorkste ist, wird sich aber nicht mehr ändern. Für den USC sind die Titelchancen auch nur noch theoretischer Natur. Ohne einen Sieg sind sie dahin.

Drei um die Titelchance, drei gegen den vorletzten Platz

Die drei Samstagspiele lauten Ernstbrunn - Neusiedl, Leopoldsdorf - Neudorf und Tulln - FC Marchfeld II. Bei ersteren zweien geht es - für drei der vier Teams - ebenfalls darum, theoretische Titelchancen am Leben zu halten. Am Besten im Rennen ist noch der FC Neudorf, der im Frühjahr ungeschlagen ist, aber auch kaum noch Fehler machen kann. Trainer Christoph Prem nimmt's locker: „Wenn wir dabeibleiben, bleiben wir dabei und wenn nicht, dreht sich in Neudorf auch die Welt weiter.“

Für die anderen, die am Samstag mit von den Partien sind, geht's weiterhin gegen den vorletzten Platz. Leopoldsdorf legte mit dem 3:0 im Nachtrag in Tulln vor, jetzt sind wieder sämtliche Rivalen gefragt.

Nachtragsspiele am Montag und Dienstag

Der Sonntag ist in der Gebietsliga frei, am Montag und Dienstag stehen dann aber noch Nachtragsspiele an: Hohenau empfängt Muckendorf/Zeiselmauer, Neusiedl trifft auf Laa und Tulln heißt den FC Neudorf Willkommen.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Prottes - Klosterneuburg, Sieghartskirchen - Lassee; 20.00 Uhr: Wullersdorf - USC Muckendorf/Z., Hohenau - Laa/Thaya.

Samstag, 17.00 Uhr: Ernstbrunn - Neusiedl/Z., Tulln - FC Marchfeld II, Leopoldsdorf/Mfd. - Neudorf.

Montag, 11.00 Uhr: Hohenau - USC Muckendorf/Z.; 17.00 Uhr: Neusiedl/Z. - Laa/Thaya.

Dienstag, 19.30 Uhr: Tulln - Neudorf.