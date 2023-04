Mehrere Gipfeltreffen

Der große Aufreger vor dem anstehenden Spieltag ist die Absage in Tulln (den Link zum Artikel findet ihr ganz unten). Für Spannung sollte am langen Wochenende aber auch ohne das Duell der beiden formstarken Nachzügler gesorgt sein. Besonders im oberen Bereich der Tabelle stehen mehrere Leckerbissen an. Allem voran freilich das Spiel Zweiter gegen Erster zwischen Hohenau und Klosterneuburg am Samstagabend (auch den Link zur Vorschau findet ihr weiter unten). Doch auch Prottes (4.) gegen Neusiedl (5.), Lassee (7.) gegen Muckendorf/Zeiselmauer (3.) und Lassee (7.) gegen Klosterneuburg (1.) werden weitere Weichen im Kampf um den Aufstieg stellen.

Rund um das Derby wird es ernst

Ernst wird es langsam aber sicher auch im Tabellenkeller, speziell für den SC Laa. Man werde alles versuchen, versichert Trainer Josef Gottwald, der aber Realist bleiben will: „Ich glaube, für uns ist der Zug abgefahren.“ Denn der Sieg von Rivale Sieghartskirchen am vergangenen Wochenende tat weh, neun Runden vor Schluss fehlen dem Tabellenletzten ebenso viele Punkte auf den SVS und den FC Marchfeld II, zu dem Laa am frühen Samstagnachmittag reist. Verlieren ist definitiv verboten, in Wahrheit hilft nur ein Sieg. Genau wie am Montag, wo unabhängig von der Gesamtsituation ein Highlight auf dem Programm steht: das große Derby gegen Neudorf. Vielleicht kann der Lokalrivale ja sogar Schützenhilfe leisten, wenn er zuvor am Freitagabend in Sieghartskirchen gastiert.

Außer Laa warten noch zwei andere Teams auf den ersten Sieg im Frühjahr: der angesprochene FC Marchfeld II und Wullersdorf, das nun Ernstbrunn empfängt. Bei den Marchfeldern fürchtet Trainer Willi Hawla noch nicht um seinen Posten, weiß aber auch: „Gegen Laa erwartet sich natürlich jeder einen Sieg, und den erwarte ich mir selber auch.“ Ernstbrunn fiel zuletzt hinter den SC Neusiedl zurück, der nach dem Derby in Prottes am Montag noch nach Tulln fährt. Da sollte dann im Stadion gespielt werden und alles gut gehen ...

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Sieghartskirchen - Neudorf (Orsolic; Seven, Hintermayer); 20 Uhr: Wullersdorf - Ernstbrunn (Almir Cosic; Mihai-R. Nan, Wolf).

Samstag, 14 Uhr: FC Marchfeld II - Laa/Thaya (Erdem Erdil; Erol Erdil, Bonic); 16.30 Uhr: Lassee - Muckendorf/Zeiselmauer USC (M. Lenz; Andric, D. Stajkovic), Prottes - Neusiedl/Z. (M. Kirschner; G. Ehrentraut, Tahiri); 19.30 Uhr: Hohenau - FC Klosterneuburg (Autherith; Rosenmayr, Iskender).

Montag, 1.5., 16.30 Uhr: Lassee - FC Klosterneuburg (Govedarevic; Cakmak, Hegedus); 17 Uhr: Tulln - Neusiedl/Z. (Erdem Erdil; B. Kögler, Tutuian); 18.30 Uhr: Laa/Thaya - Neudorf (Gwandner; Rosenmayr, Tahiri).

