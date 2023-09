Oktoberfest-Kracher in Hohenau

Nur noch zwei Teams sind in der laufenden Saison ungeschlagen, nur zwei konnten sich bis dato ein wenig vorne absetzen: zum einen der FC Neudorf, der die Tabelle nach dem 3:1-Sieg in Leobendorf weiterhin anführt, zum anderen der ASV Hohenau, der mit vier Zählern Rückstand auf Rang zwei lauert.

Am Samstag könnte sich der Verfolger heranschieben, da kommt es ab 19 Uhr zum direkten Duell in Hohenau. Grün-Weiß geht mit zwei Siegen in Folge in dieses Schlüsselspiel, auf das 4:1 gegen Leobendorf folgte ein knappes 1:0 bei Nachzügler Wullersdorf. Trainer Rudolf Bily war mit dem Ergebnis zufrieden, wenngleich er bei der Leistung noch Luft nach oben sieht. Er fand die Fahrt nach Wullersdorf vor allem mental schwierig: „Wir wollten und mussten voll punkten, um den Kontakt zu Neudorf zu behalten. Wir haben großen Druck vom Chef (Obmann Roman Hallas, Anm.), die Ambition des Vereins ist schon fünf, sechs Jahre, in die zweite Landesliga zu kommen. Das schnürt uns oft die Beine und den Kopf ein, aber ich sage, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, das ist wichtig.“

In Neudorf freut man sich nach dem historischen Start mit sieben Siegen aus sieben Spielen nun auch auf Hohenau. „Bis jetzt haben wir alles richtig gemacht, jetzt haben wir unser Weihnachten in Hohenau“, sagt Sportleiter Gerald Legat, und auch Trainer Christoph Prem ist vorfreudig: „In Hohenau zu spielen ist immer was Besonderes, das war schon als Spieler so. Wir freuen uns, fahren mit einer breiten Brust hin. Wir werden alles abrufen müssen, haben aber nichts zu verlieren.“

Wer auch immer gewinnt, hat rundherum einen passenden Rahmen, um auch zu feiern. Hohenau lädt schon ab 17 Uhr zur „ASV-Wiesn“ mit Weißwurst, Brezen und Bier vom Fass. Erscheinen in Tracht ist erwünscht.

Trainerfiasko in Marchegg

Spannung ist im Bezirk Gänserndorf auch am Samstag und Sonntag garantiert. In Groß-Enzersdorf trifft der Dritte FC Marchfeld II auf den Sechsten Leopoldsdorf. Der FCM beendete in Marchegg seine kurze Serie von zwei Niederlagen, Leopoldsdorf will nun dasselbe schaffen.

In Lassee kommt es am Sonntag zum Duell mit Marchegg. Über die Rot-Schwarzen wurde zuletzt auch viel gesprochen, das aber eher unfreiwillig. Neben der Serie von drei Niederlagen hat man nämlich auch ein internes Fiasko aufzuarbeiten. Obmann Torsten Chladek organisierte einen Trainer, weil sein Funktionärskollege und aktueller Trainer Florian Maywald anklingen ließ, letzteren Posten aufgeben zu wollen. Als prompt ein neuer Coach da stand, ging das Maywald aber doch alles zu schnell. So machte der Neue nur drei Trainings, ehe am Wochenende wieder der bisherige Coach auf der Bank saß (siehe Link unten).

So kurios dieser Vorgang auch wirkt, soll diese Lösung nun bis Winter so bleiben. Hoffnung auf die Trendwende bei Ex-Coach Martin Grabenbauer und Lassee besteht. In der Vorbereitung siegte Marchegg in diesem Duell mit 4:1.

Leobendorf II und Wullersdorf hinken hinterher

Hinter Marchegg liegen aktuell nur Leobendorf II und Wullersdorf. Bei beiden scheitert es speziell im Spiel gegen den Ball, beide treffen am Freitag auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Komplettiert wird die Runde vom (Tabellen-)Nachbarschaftsduell Ernstbrunn gegen Neusiedl und dem Spiel Prottes gegen Tulln.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Sieghartskirchen - Leobendorf II, Wullersdorf - Muckendorf/Zeiselmauer.

Samstag, 16 Uhr: Ernstbrunn - Neusiedl, FC Marchfeld II - Leopoldsdorf, Prottes - Tulln.- 19 Uhr: Hohenau - Neudorf.

Sonntag, 16 Uhr: Lassee - Marchegg.