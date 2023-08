Saisonstart mit einem Kracher

Lassee gegen Hohenau. Zweiter der Vorsaison gegen Dritter der Vorsaison. Titelanwärter gegen Titelanwärter. Es gibt keine Zweifel, das Eröffnungsspiel der neuen Gebietsliga-Saison ist ein echter Kracher. Bei Lassee lichteten sich im Vorfeld ein wenig die Personalprobleme, bei Hohenau waren sie noch stärker sichtbar. Fix ist: Neuzugang Neki Oda wird auf Hohenauer Seite fehlen, der zentrale Mittelfeldmann ist noch drei Partien gesperrt.

Fix ist auch: es wird nur ein Schiedsrichter vor Ort sein, Regionalliga-Mann Gerhard Daubeck muss angesichts der Not an Referees ohne Assistenten auskommen. Höchst unerfreulich für einen Gebietsliga-Schlager, wenngleich SCL-Trainer Martin Grabenbauer festhält: „Das ist nicht das, was die Partie entscheiden wird.“ Auch Hohenau-Obmann Roman Hallas will eher, dass sich alle Stakeholder des Amateurfußballs an einen Tisch setzen und über mögliche Lösungen sprechen, als nun zu poltern. Fußballerisch ist er gespannt auf Freitag: „Ich weiß nicht, wo wir stehen. Am Freitag weiß ich sicher ein bisschen mehr. Ich freue mich jedenfalls auf die Partie.“

Enges Duell, zwei alte Bekannte und eine Verschiebung

Ebenfalls schon am Freitag dran ist der SC Prottes, zu Hause geht es gegen Sieghartskirchen. Die bisherigen vier Duelle verliefen eng, stets gewann das Heimteam mit einem Tor Unterschied. Klar, dass beide Seiten auch diesmal Respekt vor dem Gegner zeigen und eine schwierige Aufgabe erwarten.

Die dritte Freitagpartie bestreitet Aufsteiger Leobendorf II bei Muckendorf/Zeiselmauer, die beiden Teams kennen sich noch aus der 1. Klasse Nordwest. Die Tullner gelten durchaus auch als sportliches Vorbild für die Leobendorfer, zumindest was das Abschneiden in der Aufstiegssaison angeht. „Wir wollen uns in der Liga etablieren“, verkündete Trainer Markus Buchinger. Beim Gegner sieht Trainer Manuel Frank „den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Durch die Verletzungsmisere in der Vorsaison sind wir aber vorsichtig mit Prognosen.“

Der zweite Aufsteiger Marchegg muss noch warten, das Auswärtsspiel in Neusiedl wurde auf Bitte der Neusiedler auf 29. August verlegt. Los geht es für Marchegg damit erst am 19. August in Hohenau.

Dreifachtorschütze ist nicht mehr dabei

Am Samstag sind Ernstbrunn und der FC Marchfeld II dran. Auch diese beiden Teams kennen sich noch gut, trafen sie sich doch auch in der letzten Runde der letzten Saison. Damals siegten die Groß-Enzersdorfer klar mit 3:0, Dreifachtorschütze Lazar Miletic hat den Verein mittlerweile aber verlassen. Auch sonst gab's viele Transfers beim FCM, die Mannschaft wurde nochmal jünger. Die Vorbereitung verlief wie vor einem Jahr gut, diesmal will man das aber auch in die Meisterschaft mitnehmen. SKE-Spielertrainer Bernd Zinser fand die Vorbereitung „durchwachsen“, nervös macht ihn das aber nicht. Wichtiger sei, dass zum Auftakt – abgesehen von den Langzeitverletzten – alle dabei sind: „Ich kann aus dem Vollen schöpfen.“

Mit einem neuen Trainer geht es für Leopoldsdorf nach Tulln, Sedat Sahin feiert seine Pflichtspielpremiere. Im Mai gewann der SCL dort mit 3:0. Die letzten Testspiele brachten viele erzielte Tore, aber auch viele Gegentore. Auch Tulln musste noch ein 1:5 gegen Red Star Penzing schlucken. Trainer Jürgen Fangmeyer nahm es pragmatisch: „Das war die notwendige Warnung vor der Saison. Mir ist lieber wir kassieren jetzt noch einen Muntermacher, als in der ersten Runde gegen Leopoldsdorf.“

Wullersdorf gegen Neudorf erst am Montag

Komplettiert wird die Runde erst am Montag mit dem Duell Wullersdorf gegen Neudorf, am Dienstag ist ja Feiertag. Die Gastgeber haben einen großen Umbruch hinter sich, würden gerne ins gesicherte Mittelfeld, tun sich aber selbst schwer mit einer Einschätzung. Unruhe brachte zuletzt der voraussichtlich gescheiterte Transfer von Torhüter Thomas Weindl, wenngleich das Resultat des zweiten Einspruchs noch offen ist.

Bei Neudorf bewegte sich wieder einmal wenig. Andreas Ebersberger ist einer der wenigen Neuen und könnte zum Auftakt von Beginn an stürmen. Ziel beim FCN: wieder unter die Top-fünf kommen.

Die Auftaktrunde

Freitag, 18 Uhr: Lassee - Hohenau (Daubeck); 19.30 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer USC - Leobendorf II (T. Eder); 20 Uhr: Prottes - Sieghartskirchen (H. Topuz, G. Ehrentraut).

Samstag, 17.30 Uhr: Ernstbrunn - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II (Kadic, Rath, Tahiri), Tulln - Leopoldsdorf/Mfd. (R. Weber, Hintermayer, Kurban).

Montag, 20 Uhr: Wullersdorf - Neudorf (M. Obritzberger, Waitz, Burcoiu).