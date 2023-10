Schafft es der FC Marchfeld?

Neun Runden, neun Herausforderer, neun Verlierer - wer auch immer es in dieser Saison mit dem FC Neudorf aufnahm, ging ohne Punkt vom Platz. Der Zehnte in der Reihe ist der FC Marchfeld. Das Team von Willi Hawla versucht am Samstag vor heimischem Publikum, das zu schaffen, woran bis dato Wullersdorf, Muckendorf/Zeiselmauer, Tulln, Neusiedl, Marchegg, Leopoldsdorf, Leobendorf, Hohenau und auch Sieghartskirchen scheiterten.

„Vielleicht sind wir ja die Ersten, die sie schlagen, vielleicht gelingt es ja uns – damit die da keinen Durchmarsch machen“, ist Hawla im Vorfeld gut gelaunt. Doch das Duell in Groß-Enzersdorf ist mehr als das, immerhin ist der FCM aktuell erster Verfolger des Spitzenreiters, womit es Zweiter gegen Erster heißt. Mit einem Sieg würden die Marchfelder bis auf drei Punkte heranklettern - angesichts der bisherigen Supersaison der Neudorfer fast nicht zu glauben.

Hawla sieht die Sache aber entspannt, empfindet das bevorstehende Spitzenspiel „als schönes Spiel, als Belohnung nach der letzten Saison“. Da hatte sich der FCM nämlich hohe Ziele gesteckt und massiv enttäuscht, diesmal ist es bisher umgekehrt. Und Neudorf? Da hofft Trainer Christoph Prem freilich auf den nächsten Coup: „Wenn du neunmal gewonnen hast, willst du weiter gewinnen. Aber das nächste Spiel ist immer das schwierigste.“

Hohenau fehlen schon neun Punkte

Der erste Umfaller Neudorfs - er wäre auch für die Teams dahinter eine Motivationsspritze. Speziell für den ASV Hohenau, dem aktuell neun Zähler auf Rang eins und das große Ziel Meistertitel fehlen. Rainer Setiks Premiere als Trainer endete in Muckendorf 1:1, nun geht es gegen Sieghartskirchen.

Dahinter wird es in der Tabelle immer enger. Der Vierte Lassee will den Aufwärtstrend gegen Schlusslicht Leobendorf fortsetzen, bei Muckendorf/Zeiselmauer gegen Tulln trifft der Sechste auf den Fünften. Es könnte wieder zu mehreren Positionsverschiebungen kommen.

Gesprächsstoff in Leopoldsdorf und Marchegg

Eine aufregende Woche neigt sich in Leopoldsdorf und Marchegg dem Ende zu. Beim SCL ging Trainer Sedat Sahin am Dienstag aus freien Stücken, beim SCM bekam sein Kollege Florian Maywald nun doch den Laufpass. Auch zwei Spieler mussten gehen, ein dritter verabschiedete sich freiwillig. Auslöser war eine Handgreiflichkeit nach dem jüngsten Heimspiel gegen Ernstbrunn.

Ruhiger ist es bei Wullersdorf und Neusiedl, zumindest was das Drumherum betrifft. Sportlich haben nämlich beide Aufholbedarf. Ein Sieg im Duell Zwölfter gegen Elfter wäre für beide Gold wert.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.45 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - Tulln, Prottes - Marchegg.

Samstag, 15.30 Uhr: FC Marchfeld II - Neudorf.- 19 Uhr: Hohenau - Sieghartskirchen.- 20 Uhr: Wullersdorf - Neusiedl.

Sonntag, 15.30 Uhr: Ernstbrunn - Leopoldsdorf, Lassee - Leobendorf II.