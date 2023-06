Schlusskapitel ohne Brisanz

Klosterneuburg Meister, Lassee Zweiter, Laa Absteiger - die wichtigsten Positionen stehen vor der 26. und letzten Runde fest. So wird diese zum großen Schaulaufen, zum Feiertag, zum Moment des Abschieds.

Natürlich sind die finalen Blicke zunächst einmal nach Klosterneuburg gerichtet, wo der FCK am Freitagabend im Happyland zur Meisterfeier lädt. Zuvor soll noch der FC Neudorf erfolgreich bespielt werden, der seinerseits noch in die Top-fünf springen will. Läuft alles für den FCN, wäre sogar noch Rang drei möglich. Klosterneuburg hingegen würde die Party mit einem abschließenden Sieg auch besser schmecken, so oder so hofft Funktionär Daniel Wertheim aber auf eine vernünftige Kulisse: „Wir hoffen, dort alle zu sehen, die in den letzten Jahrzehnten etwas mit dem Klosterneuburger Fußball zu tun gehabt haben, um gemeinsam diesen Titel zu feiern.“

Derbyduell der frisch Vermählten

Die zweitplatzierten Lasseer treffen zum Abschluss im Derby auf Prottes. Um die Vormachtstellung im Bezirk Gänserndorf geht es da - knapp - nicht mehr, die hat sich Lassee für diese Saison schon gesichert. Prottes würde aber wirklich gerne das 0:3 aus der letzten Herbstrunde ausmerzen, daraus macht Coach Aljoscha Kroboth kein Geheimnis. Beide Teams gehen mit frisch vermählten Offensivkräften in die Partie. Christoph Sturm (Lassee) und Dominik Vajdecka (Prottes) haben in den vergangenen sieben Tagen ihre jeweiligen Partnerinnen geheiratet.

Die Protteser Konkurrenten um Platz drei heißen weiters Hohenau, Ernstbrunn und Neudorf. Hohenau trifft zu Hause auf wiedererstarkte Wullersdorfer, es wird ein Match im Zeichen des Abschieds. Mehrere Stammkräfte des ASV werden nach einer enttäuschenden Halbsaison gehen. Selbiges gilt auch für den FC Marchfeld II, wo am Sonntag Ernstbrunn gastiert. Mit Lazar Miletic hat unlängst etwa der Toptorjäger einen neuen Verein gefunden, er wechselt nach Eichgraben in die 2. Klasse Traisental/AV.

Schlussakt der „Horrorsaison“

Für sein Ex-Team Neusiedl geht es am letzten Spieltag noch darum, den siebten Platz und damit die Zugehörigkeit zur oberen Tabellenhälfte zu verteidigen. Gegner Sieghartskirchen will den Absturz auf den vorletzten Rang verhindern. Neusiedls Herausforderer heißt Muckendorf/Zeiselmauer, letzter Gegner des gefallenen Titelmitfavoriten ist Leopoldsdorf. Auch dort könnte es nochmal emotional werden, bestreitet doch Urgestein David Vogler sein letztes Spiel. Er beendet ebenso wie Daniel Olbricht, der für Freitagabend gesperrt ist, seine Karriere.

Zu guter Letzt verabschiedet sich freilich auch der SC Laa aus der Liga, für das klare Schlusslicht geht es ab Sommer in der 1. Klasse Nordwest weiter. Für die Tulln-Partie hat Trainer Josef Gottwald, der danach an Alen Orman übergeben wird, noch einen Wunsch: „Wir wollen noch halbwegs ein anständiges Spiel machen und dann beenden wir diese Horrorsaison. Dann schauen wir, dass das zweite Halbjahr von 2023 besser wird.“

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Laa/Thaya - Tulln, Muckendorf/Zeiselmauer - Leopoldsdorf/Mfd., Klosterneuburg - Neudorf; 20 Uhr: Neusiedl/Z. - Sieghartskirchen, Hohenau - Wullersdorf.Sonntag, 17.30 Uhr: Lassee - Prottes, Mannsdorf-Großenzersdorf II - Ernstbrunn.