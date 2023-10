Sieghartskirchen schiebt sich heran

Auch der FC Marchfeld konnte den FC Neudorf nicht stoppen. Die Nordlichter setzten im Duell Zweiter gegen Erster früh fußballerische Glanzlichter, ehe die Begegnung so richtig heiß wurde. Spätestens am Montag konnte der Blick auf die Tabelle aber wieder genossen werden: Neudorf hält bei zehn Siegen aus zehn Spielen, hat neun Punkte Vorsprung und den Herbstmeistertitel bereits in der Tasche.

Die nächste Aufgabe lautet am Freitagabend Lassee. Für FCN-Trainer Christoph Prem ist diese „immer schwierig“, dennoch glaubt er an einen elften Sieg: „Mit dem Polster, und dadurch, dass wir diesen Lauf haben, bringt uns momentan nicht leicht etwas aus der Bahn.“ Neue Herausforderungen sind schon da: Spielgestalter Fabian Weis fällt mit seiner Knöchelverletzung aus. Und Prem selbst ist nach seiner Roten Karte ein Spiel gesperrt, darf eine Stunde vor Spielbeginn nicht mehr in der Kabine sein, sich nur im Zuschauerbereich aufhalten und auch zur Pause keinen Kontakt zur Mannschaft haben.

Anders als Gegenüber Martin Grabenbauer, der die Neudorfer Geschlossenheit schätzt: „Sie haben einen Mörder-Lauf und sind in allen Mannschaftsteilen gut drauf. Wir haben nichts zu verlieren.“

Wer wird Vize-Herbstmeister?

Das Verfolgerfeld muss sich vorläufig mit dem Rennen um Platz zwei zufrieden geben. Den hat aktuell der FC Marchfeld inne, der ebenfalls am Freitagabend beim Vierten in Sieghartskirchen gastiert und danach zum aktuellen Dritten nach Hohenau muss - es warten also die direkten Duelle. Elyes Balti und Kapitän Kevin Glück fehlen im ersten davon gesperrt.

Speziell Sieghartskirchen hat sich in den vergangenen Wochen herangeschoben. Auf das 0:5 gegen Tulln vom 2. September folgten vier Siege, ein Remis und nur noch eine Niederlage. Schlägt man auch Mannsdorf/Groß-Enzersdorf, fehlt nur noch ein Punkt auf die Zwei. Dritter könnte man schon diese Woche werden, wenn Lokalrivale Tulln im Heimspiel gegen Hohenau hilft.

Freilich hat aber auch der ASV nicht mehr viel Spielraum für Rückschläge. In den ersten zwei Spielen unter Rainer Setik gab's nur einen Zähler. Damit fehlen schon zwölf auf Neudorf, die Titelhoffnungen scheinen ein weiteres Mal den Bach runter zu gehen. Setik war nach dem 0:2 zu Hause gegen Sieghartskirchen ehrlich: „Ich will der Mannschaft meine Philosophie mitgeben, aber so wie es ausschaut, brauchen wir noch viel Arbeit und Zeit.“

Schlusstrio braucht dringend Punkte

Viel Arbeit ja, viel Zeit nein - so könnte man das Szenario beschreiben, in dem sich aktuell Wullersdorf, Marchegg und Leobendorf II befinden. Die letzten drei der Gebietsliga brauchen ganz dringend Punkte, um nicht schon nach der Hinrunde abgeschlagen zu sein. Speziell im direkten Aufeinandertreffen zwischen Marchegg und Wullersdorf ist also verlieren verboten. Das wird sich speziell einer zu Herzen nehmen. Der ehemalige Marchegg-Torjäger Ozan Erkoc ging im Sommer im Streit und kehrt nun mit seinem neuen Team an die alte Wirkungsstätte zurück. Schlusslicht Leobendorf II muss indes gegen Bezirksrivale Ernstbrunn ran.

Bleiben noch zwei Spiele, die im Bezirk Gänserndorf über die Bühne gehen. Im Lokalduell empfängt Leopoldsdorf Prottes. Besser in Form sind die Gäste, die zuletzt dreimal in Folge zu Null spielten und dabei sieben Punkte sammelten. Der SCL braucht nach fünf Niederlagen hintereinander dringend Punkte.

In Neusiedl wird Trainer Robert Lesdedaj sein erstes Match als 50-Jähriger coachen. Das fußballerische Geschenk verpassten seine Schützlinge, die ihn am Sonntag bei der Geburtstagsfeier überraschten, in Wullersdorf zwar, gegen Muckendorf/Zeiselmauer gibt es aber schon die nächste Chance. Gespielt wird ebenfalls schon am Freitagabend ...

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Neudorf - Lassee, Neusiedl - Muckendorf/Zeiselmauer, Sieghartskirchen - FC Marchfeld II.

Samstag, 15 Uhr: Leopoldsdorf - Prottes, Marchegg - Wullersdorf, Tulln - Hohenau.- 18.45 Uhr: Leobendorf II - Ernstbrunn.