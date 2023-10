Spielfigur für den „Sheriff“

Nur fünf Punkte aus sieben Runden - den Saisonstart hatte man sich beim SC Prottes definitiv anders vorgestellt. Zu tun hatte die magere Ausbeute bestimmt auch mit dem Ausfall von Führungsspieler Mario Kröpfl, der im ersten Saisonspiel nach 22 Minuten vom Feld humpelte und dann wochenlang nicht mitmachen konnte.

Am Samstag kehrte der ehemalige Bundesliga-Akteur beim Auswärtsspiel in Leopoldsdorf in den Kader zurück, Trainer Aljoscha Kroboth schickte ihn zur Pause beim Stand von 1:0 für den Gegner aufs Feld. Und siehe da, Prottes drehte die Partie, angeführt von einem starken Kröpfl noch um und siegte 2:1. Was Kroboth nach dem Spiel zu folgendem Sager bewegte: „Man hat sofort gesehen, der Sheriff ist zurück in der Stadt.“ Das gefiel offenbar auch den Teamkollegen, die sich einen Spaß machten und Kröpfl während der Trainingswoche mit einem neuen Spielzeug überraschten. Sie schenkten ihm eine Figur von Sheriff „Woody“, bekannt aus dem Disney-Pixar-Animationsfilm „Toy Story“.

Die Laune ist also gut in Prottes, auch, weil die Ergebnisse schon vor dem Leopoldsdorf-Spiel wieder passten. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen stehen zu Buche, Prottes ist vor dem Heimspiel gegen Leobendorf II Achter.

Marchegg will sich noch Punkte ermauern

Dem Gegner gelang zuletzt immerhin der erste Saisonsieg, die Rote Laterne wurde nach Marchegg weitergereicht. Trotzdem zählt jeder Punkt, um im Frühjahr in möglichst guter Ausgangslage den Kampf gegen den Abstieg fortzusetzen. Marchegg, das am Donnerstag erwartungsgemäß im NÖ-Cup gegen Korneuburg verlor, muss nun nach Muckendorf/Zeiselmauer. Obmann Torsten Chladek weiß: „Wir müssen uns noch den einen oder anderen Punkt ermauern.“

Vor dem Kellerduo besteht in der Tabelle ein kleines Loch zu Wullersdorf und ein weiteres kleines zu Leopoldsdorf, die sich am Freitag zum direkten Duell treffen. Leopoldsdorf verlor zuletzt sechsmal in Folge, Wullersdorf schöpfte mit zwei Siegen am Stück Mut. Auch Neusiedl liegt in diesem Bereich, für die Lesdedaj-Elf geht es am Freitagabend nach Tulln.

Zwei Verfolgerduelle

Die restlichen drei Spiele dieser Runde betreffen größtenteils die Tabellenspitze. Herbstmeister Neudorf will in Ernstbrunn auf die erste Saisonniederlage antworten, die Truppe von Christoph Prem bereitet sich am Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück vor. Dahinter steigen zwei Verfolgerduelle: Neudorf-Bezwinger Lassee empfängt Sieghartskirchen, Hohenau den FC Marchfeld. Da entscheidet sich wohl nicht nur das Rennen um Platz zwei nach der Hinrunde, sondern auch, wer im Frühjahr noch eine realistische Chance hat, Neudorf nervös zu machen ...

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Tulln - Neusiedl, Wullersdorf - Leopoldsdorf.

Samstag, 15 Uhr: Prottes - Leobendorf II.- 16.30 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - Marchegg.- 19 Uhr: Hohenau - FC Marchfeld II.

Sonntag, 14 Uhr: Ernstbrunn - Neudorf, Lassee - Sieghartskirchen.