Vier Teams noch makellos

Tabellenführer Leopoldsdorf muss am Samstagabend nach Hohenau. Sowohl der SCL, als auch der Viertplatzierte ASV gaben bisher keine Punkte ab - das ändert sich am vierten Spieltag definitiv. „Auf so ein Marchfeld-Derby freut sich die ganze Region, das wird geil“, ist Hohenau-Obmann Roman Hallas bereits in Vorfreude. Auch Leopoldsdorf-Coach Sedat Sahin brennt schon darauf, auch, weil es gegen seinen Ex-Verein geht.

Zwei weitere Teams starteten mit neun Punkten in die Spielzeit: Der FC Neudorf und der FC Marchfeld. Die Neudorfer und Christoph Prem müssen am Samstag im Heimspiel gegen Neusiedl auf Rechtsverteidiger Mario Charvat verzichten, der zuletzt mit Gelb-Rot vorzeitig duschen geschickt wurde. Beim Gegner ist Personalsituation noch angespannter, weshalb Sektionsleiter Roland Hallas sagte: „Ich erwarte mir – mit unserer aktuellen Kadersituation – gar nichts. Neudorf ist für mich ein Titelanwärter, da müssten wir schon über uns hinauswachsen, um dort was mitzunehmen.“

Der FCM und Trainer Willi Hawla bitten auf eigener Anlage Muckendorf/Zeiselmauer zum Tanz. Der Gegner ist mit zwei Siegen gestartet, Hawla und Co konnten in den bisherigen zwei Aufeinandertreffen gegen die Tullner aber noch nicht anschreiben.

Apropos anschreiben: Das ist Aufsteiger Marchegg erstmals in dieser Saison gelungen - am Dienstag im Nachtrag gegen Neusiedl gewann man mit 1:0.

Neusiedl - Marchegg Aufsteiger mit den ersten Punkten

Schon am Freitag muss man wieder auswärts ran, diesmal beim anderen Aufsteiger aus Leobendorf. DIe zweite Mannschaft des Regionalligisten ist bis dato noch punktelos.

Punktelos ist auch das Stichwort, wenn es um Ernstbrunn geht. Bernd Zinser und seine Mannen versuchen diese Scharte am Sonntag im Heimspiel gegen Prottes auszumerzen. Der SCP hält nach dem 1:1 zuletzt gegen Lassee bei einem Punkt. Genau wie Lassees kommender Gegner Wullersdorf. Ebenfalls am Sonntag muss der SCL auswärts im Bezirk Hollabrunn ran und dabei auf den gesperrten Maximilian Hansi verzichten (zu den Hintergründen geht's hier)

Komplettiert wird die vierte Runde mit der Derby zwischen Sieghartskirchen und Tulln. Vier der letzten fünf Duelle gewannen die Tullner, im Aprill 2022 teilte man die Punkte.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Leobendorf II-Marchegg (Tomas Prochazka).

Samstag, 16.30 Uhr: Mannsdorf-Gr. II-USC Muckendorf/Z. (Goran Knezevic)

17.00 Uhr: Sieghartskirchen-Tulln (Matthias Wilfried); 18.00 Uhr: Neudorf-Neusiedl/Z. (Michael Weber); 20.00 Uhr: Hohenau-Leopoldsdorf/Mfd. (Erik Karner)

Sonntag, 16.30 Uhr: Lassee-Wullersdorf (Michael Schindl)