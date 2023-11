Weichenstellung für das Frühjahr

Einmal geht's noch, einmal geht's noch leicht! Der erste Teil dieser Parole trifft auf die Gebietsliga Nord/Nordwest zu, anders als in einigen anderen Ligen steht bereits die letzte Runde des Herbstes an. Leicht, wie es der zweite Teil besagt, scheint in dieser Liga aber wahrlich nichts. In den vergangenen Wochen fanden auch Wullersdorf, Marchegg und Leobendorf II zumindest ein wenig in die Spur, auch Hohenau zeigte zuletzt, dass es noch siegen kann. Und Neudorf, der Tabellenführer, der musste feststellen, dass auch eine lange anhaltende Siegesserie enden kann und sich die Gegner nicht ergeben.

Das hatte man bei den Nordlichtern ohnehin nie erwartet, Trainer Christoph Prem zollt jedem Gegner Respekt. So auch Prottes, das für Neudorf nie eine leichte Aufgabe darstellte und nun mit viel Selbstvertrauen ins Friedhofstadion fährt. Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen ist man das Form-Team der Liga. „Eigentlich wollten wir die ersten sein, die Neudorf schlagen“, klang Trainer Aljoscha-Kroboth fast ein wenig enttäuscht, dass Neudorf vor dem 0:0 in Ernstbrunn gegen Lassee verlor.

Ein weiterer Patzer Neudorfs, von dem der Herbstmeister freilich nichts wissen will, könnte das Titelrennen jedenfalls öffnen. Dann hätte Lassee die Gelegenheit, mit einem Sieg in Groß-Enzersdorf bis auf fünf oder sechs Zähler heranzurücken. Der Gegner ist aber ebenso in Lauerstellung, genau wie Hohenau und auch Tulln.

Josefiks Traumquote bringt Tulln in die Verlosung

Mit zehn Punkten aus vier Spielen hat sich nämlich auch der FCT still und heimlich herangeschoben, nach dem etwas glücklichen 3:1 gegen Neusiedl ist man schon Dritter. Das liegt speziell an der überragenden Offensive. 35 Tore sind mit Abstand Ligahöchstwert. 19 davon gingen aufs Konto von Robin Josefik, mit dem freilich auch niemand mithalten kann. Zweiter der Torschützenliste ist Ernstbrunns Denis Frimmel mit zehn Knöpfen. Um Josefiks Zahlen weiter einzuordnen: der Tulln-Stürmer hat alleine genauso viele Tore geschossen wie der ganze ASV Hohenau. Bei Prottes, Marchegg (jeweils 16), Leobendorf II (15) und Neusiedl (14) hat jeweils die ganze Mannschaft gemeinsam weniger oft gejubelt als Josefik.

Zum Abschluss muss ausgerechnet die zweitschlechteste Defensivreihe versuchen, den Tschechen zu stoppen: jene des SC Marchegg. Der kämpft im Fernduell mit Leobendorf II gegen die Rote Laterne beziehungsweise um den Anschluss an Wullersdorf, das am Samstagabend der Gegner der Leobendorfer ist.

Vor einem Jahr war das Derby ein anderes

Ein Highlight der Runde ist freilich auch das Derby zwischen Neusiedl und Hohenau. Beide Seiten wissen, dass es sportlich nicht ganz das ist, was es vor einem Jahr war, als beide ganz oben in der Tabelle zu finden waren. „Trotzdem ist es das Derby“, hofft SCN-Sektionsleiter Roland Hallas auf gutes Wetter und gewohnt viele Zuschauer. Die wiederum würden sich wohl über mehr Tore freuen als es im Traditionsduell zuletzt stets der Fall war. In den letzten fünf Aufeinandertreffen fielen gerade einmal zwei Tore. Alle drei Spiele in Neusiedl endeten 0:0, in Hohenau gab's zweimal ein 1:0 für Grün-Weiß.

Eröffnet wird die letzte Runde vom Duell Leopoldsdorf gegen Muckendorf/Zeiselmauer, geschlossen von Sieghartskirchen und Ernstbrunn.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 14 Uhr: Leopoldsdorf - Muckendorf/Zeiselmauer.- 16 Uhr: Neudorf - Prottes.- 17 Uhr: Neusiedl - Hohenau.- 18.45 Uhr: Leobendorf II - Wullersdorf.

Sonntag, 14 Uhr: FC Marchfeld II - Lassee, Marchegg - Tulln, Sieghartskirchen - Ernstbrunn.