Weiße Westen auswärts auf dem Prüfstand

Vier Spiele, zwölf Punkte - nur zwei Mannschaften schafften zu Saisonbeginn das Kunststück, alle Partien zu gewinnen. Der FC Marchfeld und der FC Neudorf. DIe Elf von Trainer Willi Hawla muss am Sonntagvormittag nach Tulln und dort bestehen. Spielbeginn ist 11 Uhr. Der FCN und Coach Christoph Prem fahren zu Aufsteiger Marchegg, der zuletzt mit vier Punkten aus zwei Spielen Selbstvertrauen tankte.

Ein Freitag mit viel Potenzial

Spannung ist auch schon am Freitag geboten. In Prottes kommt es zum Derby mit Hohenau, die Auswärtsmannschaft geht als klarer Favorit in die Partie, Prottes holte zum Start nämlich nur einen Zähler. Trainer Aljoscha Kroboth will nach dem 0:4 gegen Ernstbrunn eine Reaktion sehen: „Es wird ein Charaktertest für die Spieler, Ich will sehen, dass sie alles geben und dann schauen wir, was rauskommt. Beim Spiel gegen Ernstbrunn waren bei uns zu viele Mitläufer am Platz.“

Muckendorf empfängt den SC Lassee, der weiterhin auf Maximilian Hansi verzichten muss. Der Flügelspieler sitzt das zweite Spiele einer Drei-Spiele-Rot-Sperre ab. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 7:7 startete man solide in die Spielzeit. Die dritte Freitagspartie steigt in Wullersdorf, wo Ernstbrunn zu Gast ist. Spielertrainer Bernd Zinser warnt trotz des Sieges gegen Prottes: „Wir fahren mit viel Respekt nach Wullersdorf, auch nach unserem ersten Sieg werden wir sicher niemanden unterschätzen. Aber klar, er gibt uns ganz viel Selbstbewusstsein.“

13 hier, 13 da

Genau wie Wullersdorf und Prottes ergeht es Aufsteiger Leobendorf II. Ein Punkt steht auf der Haben-Seite, dazu mit 13 Gegentreffern die bis dato löchrigste Abwehr der Liga. Wie es der Zufall so will kommt mit Leopoldsdorf justament die best Offensive der Liga. Die Zahl 13 scheint „in“ zu sein - der SCL traf nämlich genau so oft, wie der SVL den Ball aus dem Netz holen musste.

Komplettiert wird der Spieltag mit dem Neusiedler Heimspiel gegen Sieghartskirchen. Beim 0:3 in Neudorf gab es für den SCN auch positive Highlight, wie beispielsweise die Comebacks von Manuel Probst und Ionut Ciobanu.

Freitag, 19.30 Uhr: USC Muckendorf/Z.-Lassee (Christopher Kotsch), Prottes-Hohenau (Johann Usrael); 20.00 Uhr: Wullersdorf-Ernstbrunn (Mehmet Günes).

Samstag, 16.30 Uhr: Marchegg-Neudorf (Johannes Toiflhart), Leopoldsdorf/Mfd.-Leobendorf II (Erdem Erdil).

Sonntag, 11.00 Uhr: Tulln-FC Marchfeld II (Almir Cosic); 16.30 Uhr:Neusiedl/Z.-Sieghartskirchen (Patrick Wucherer).