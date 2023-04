Zurück in den Großkampf

Werbung

Prottes gegen Tulln am Samstagnachmittag - was vor einem halben Jahr eher nur eine Randnotiz gewesen wäre, ist diesmal so etwas wie das Topspiel der bisherigen Rückrunde. Tulln fährt mit drei Siegen aus drei Spielen ins Weinviertel, Prottes hält bei zwei Siegen und einem Remis. Da kann bis dato nur Neusiedl mithalten, das sich nun gegen Muckendorf/Zeiselmauer beweisen darf. Beide Teams sind als Vierter und Fünfter nicht weit weg von Tabellenführer Hohenau.

Für den geht die Reise mit einem schwierigen Auswärtsspiel weiter. Im Neudorfer Friedhofstadion sollen die Titelhoffnungen nach dem guten Auftritt in Leopoldsdorf weiter aufleben und nicht Gefahr laufen, ein weiteres Mal begraben zu werden. Ein gutes Resultat wäre doppelt wichtig, denn eine Woche später geht es im großen Kracher gegen Klosterneuburg, das zuvor noch ein Heimspiel gegen Laa zu absolvieren hat. Neudorf wiederum wittert selbst die Chance, in Richtung Top-fünf zu schielen. Ausgang? Unberechenbar.

Laa leckt Blut

Apropos Laa: das Schlusslicht hat mit dem Punktgewinn in Ernstbrunn Blut geleckt. Sechs Zähler fehlen aktuell auf Sieghartskirchen, das im Frühjahr auch erst einen Punkt angeschrieben hat. Gleiches gilt auch für Wullersdorf, das am Freitagabend nach Leopoldsdorf muss, und - durchaus überraschend - für Lassee. Statt hautnaher Titelkampf heißt es beim SCL demnach vorerst „Kurve kratzen“ und wieder näher an die Spitze heranrücken.

Dazu braucht es Zählbares beim FC Marchfeld, der aber selbst schon sechs Spiele keinen Sieg gefeiert hat und dem vorletzten Rang immer näher rutscht. Kleiner Vorteil: nach dem Lassee-Spiel könnte der FCM theoretisch gegenüber der Konkurrenz vorlegen. Der Nachtrag in Muckendorf steigt nämlich schon am Dienstag, alle anderen spielen erst am 1., 16. oder 17. Mai.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Klosterneuburg - Laa/Thaya (Radenkovic; B. Gogadze, Oitzl), Leopoldsdorf/Mfd. - Wullersdorf (P. Wucherer; Özdogan, Blaha); 20 Uhr: Neusiedl/Z. - Muckendorf/Zeiselmauer (Orsolic; Rath, Flusser).

Samstag, 14 Uhr: FC Marchfeld II - Lassee (P. Busch; Tutuian, Blaha); 16.30 Uhr: Prottes - Tulln (D. Holzinger; Hegedus, Wolf); 17 Uhr: Neudorf - Hohenau (Hochgatterer; M. Shirazi, Flusser).

Sonntag, 16.30 Uhr: Ernstbrunn - Sieghartskirchen (Erkus; M. Wind, Tahiri).

Dienstag, 25. April, 19.30 Uhr: Muckendorf/Zeiselmauer - FC Marchfeld II (Pleininger).