Zwei Spitzenspiele mit Siegpflicht

„Sagen wir es war nichts“. So lassen sich umgangssprachlich der Dienstag und Mittwoch dieser Woche zusammenfassen. Drei Nachtragspiele und ein vorgezogenes vom kommenden Wochenende (Neusiedl gegen Laa) hätten da stattfinden sollen, geworden ist es kein einziges. Weder in Sieghartskirchen, noch in Wullersdorf, Hohenau oder eben Neusiedl konnte wetterbedingt gekickt werden. Damit heißt es also wieder neue Termine zu finden, der Liga-Kalender bleibt angespannt.

Besonders in Tulln, Leopoldsdorf und Hohenau. Jeder aus diesem Trio hat noch sieben Spiele zu absolvieren, bevor am 18. Juni der letzte Spieltag stattfinden soll. Eine Situation, die Hohenau schon aus dem vergangenen Jahr kennt. Damals endete die Sehnsucht nach dem Meistertitel auch aufgrund des eng getakteten Programms im Tal der Tränen, und auch diesmal sieht es nicht besonders gut aus.

Das liegt in erster Linie an Hohenau selbst, vier Punkte aus sechs Spielen sind die Form eines Absteigers, nicht eines Titelanwärters. Besser sieht's da schon bei Lassee aus, dem nächsten Gegner der Hohenauer. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß wird am Sonntag ein sehr entscheidendes Spiel. Wer aufsteigen will, braucht drei Punkte.

Selbiges lässt sich auch über Neudorf gegen Prottes sagen. Dritter gegen Vierter, Erster der Rückrunde gegen Dritter der Rückrunde, beide im Jahr 2023 ungeschlagen, nur ein Punkt Unterschied, ein fast identes Torverhältnis. Ein absoluter Kracher, den sich beide Seiten auch verdient haben. Und doch muss für beide wohl ein Sieg her, um das Zuckerl zu erhaschen, noch ganz vorne angreifen zu können. Wie man die beiden Lehrerkollegen Christoph Prem und Aljoscha Kroboth kennt, haben sie tagelang getüftelt, um ihren Teams den bestmöglichen Plan mit auf den Weg zu geben.

Alle schauen auch nach Klosterneuburg

In Pole-Position steht aber seit einigen Wochen Klosterneuburg. Der Vierte der Vorsaison geht mit vier Punkten Vorsprung in den 22. Spieltag, wo die Bezirkshauptstädter aus Tulln warten. Der einzige Rivale, der den FCK noch aus eigener Kraft abfangen könnte, ist Neudorf, das direkte Duell steigt am letzten Spieltag. Alle anderen müssen auf einen Umfaller hoffen. Klosterneuburg-Trainer Mario Handl weiß das, denkt aber gar nicht erst so weit, wie er beteuert: „Wir orientieren uns von Training zu Training und versuchen an den kleinen Schrauben zu drehen. Alles andere bringt dir in dieser Phase nichts. Wir müssen an die kleinen Schritte und die kleinen Ziele denken und uns auf die konzentrieren. Wenn du die nicht erreichst, dann wird es nämlich auch mit dem großen Ziel nichts werden.“

Der Kampf gegen Platz 13

Ein Auf und Ab ist die Rückrunde für Muckendorf/Zeiselmauer, Abstiegskandidat Sieghartskirchen ist in der Frühjahrstabelle gar nicht so weit weg. Drei Punkte im direkten Duell am Freitagabend würde es den Gästen sogar ermöglichen, mit Muckendorf gleichzuziehen. Ob das gelingt?

Die Konkurrenten im Kampf gegen den vorletzten Tabellenplatz hoffen natürlich auf anderes. Zwei davon begegnen sich am Sonntag selbst: der FC Marchfeld II empfängt Wullersdorf. Auch Leopoldsdorf hängt vor der Fahrt nach Ernstbrunn weiter ganz unten drin.

Alle Genannten dürfen froh sein, dass es Laa gibt. Die sind am Wochenende Zuschauer, warten aber ohnehin nur noch auf das Taxi in Richtung erste Klasse. Beim nächsten Punkteverlust ist der kaum noch zu verhindernde Abstieg auch rechnerisch besiegelt.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Klosterneuburg - Tulln, USC Muckendorf/Zeiselmauer - Sieghartskirchen; 20.00 Uhr: Neudorf - Prottes.

Sonntag, 16.30 Uhr: Ernstbrunn - Leopoldsdorf; 17.00 Uhr: FC Marchfeld II - Wullersdorf, Lassee - Hohenau.