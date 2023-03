Dezimiert, aber zuversichtlich

Die Magnetresonanz-Untersuchung bei Kapitän Dominik Gottwald bestätigte die Befürchtungen: Mehrere Bänder im Knöchel sind verletzt, der Mittelfeldmann muss eine Orthese tragen. Nach sechs Wochen sollte er wieder laufen können.

So lange hat Laa freilich nicht Zeit, schon am Samstag geht es in Prottes erstmals um Punkte. Doch davor gab’s weitere, schlechte Nachrichten: Auch Youngster Justin Jakisch erlitt einen Bänderriss im Knöchel, und dann musste Trainer Josef Gottwald auch noch den Spionagetrip zur Protteser Generalprobe in Enzersfeld sausen lassen, weil er erkrankte.

Erfreulicher war da schon das eigene finale Testspiel gegen Gmünd. Laa steigerte sich trotz Personalnot – es standen nur 13 Mann im Kader – gegenüber dem Debakel der Vorwoche und verlor nur mit 2:3. Laa versuchte hinten kompakt zu stehen, auf seine Chancen zu warten und über die schnellen Außen zum Erfolg zu kommen. Eine Spielanlage, auf die Gottwald wohl auch bei der Punktejagd setzt: „Wir sind momentan nicht in der Lage, dass wir ein Angriffspressing oder irgendwas spielen. Dazu fehlen mir die Leute.“ Für den Start ist der Coach positiv gestimmt: „Wenn ich alle an Bord hätte, würde ich sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Aber ich habe auch so kein schlechtes.“

