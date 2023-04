Finale Arbeiten an der Kabine statt Derby

Werbung

Viel Wasser ist in Laa an der Thaya prinzipiell ja nichts Ungewöhnliches. Bevorzugt wird es aber in den warmen Becken der städtischen Therme und nicht so extrem vom Himmel fallend wie am Wochenende. An ein Fußballspiel war jedenfalls, wie auf vielen anderen Plätzen in Niederösterreich, nicht zu denken. „Das Training gestern war schon ein bisschen grenzwertig“, schilderte SC- Laa-Trainer Josef Gottwald am Freitagnachmittag: „Aber jetzt, keine Chance. Auch wenn es jetzt aufhören würde, könntest du nicht spielen am Samstag.“

Auf den ersten Blick bitter, stand doch ausgerechnet das große Derby gegen den FC Neudorf auf dem Programm. Ganz so unglücklich war Gottwald über die Wetterkapriolen aber auch nicht, wie er ehrlich sagte. Mit Petr Kirschner wäre nämlich eine Schlüsselfigur im Angriff gesperrt gewesen, und auch Torhüter Kevin Bischof war angeschlagen – kein guter Zeitpunkt, weil auch Ersatzmann Niklas Reiff seit mehreren Wochen mit einer Fingerverletzung zuschauen muss.

Die Neudorfer waren wieder beim Basketball

Das hatte sich freilich auch bis nach Neudorf rumgesprochen, noch vor den schweren Regenfällen sah man eine Absage dort im Bereich des Möglichen. FCN-Trainer Christoph Prem zeigte am Freitag aber jede Menge Verständnis: „Personalsituation hin oder her. Wenn du heute oder morgen spielst, haust du dir zu 100 Prozent den Platz zusammen.“

Let’s go, Mustangs, let’s go. Wie schon zuletzt in Mattersburg feuerte der FC Neudorf Mistelbachs Basketballer auch im entscheidenden Heimspiel kräftig an. Hier klatschten gerade Dominik Böck, Markus Strebl, Patrick Ludwey, Manuel Stetter (v.r.) und Fabian Weis (l.) euphorisch in die Hände. Auch Wetzelsdorf-Kapitän Helmut Guryca (2.v.l.) war mit dabei. Foto: NÖN, David Aichinger

Auch Prem fand positive Aspekte an der Absage, gab das Wochenende umgehend frei, stattete aber mit einer rund zehnköpfigen FCN-Abordnung wie schon in der Vorwoche den Basketballern der Mistelbach Mustangs einen Besuch ab. Das war zwar ohnehin geplant, ohne Derby am nächsten Tag konnte die „Sperrstunde“ aber ein wenig lockerer genommen werden – insbesondere, weil die Mustangs den Finaleinzug schafften. Da bauten sich die Neudorfer doch prompt in die Kabinenparty ein und hielten auch bei der anschließenden Feier im Foyer noch lange die Stellung.

Gottwald-Lob für die Eigengewächse

In Laa widmeten sich Dominik Gottwald, Daniel Maurer (hätte im Derby nach seiner Muskelverletzung eventuell schon ein Comeback gefeiert), Christoph Eisen und Co am Freitag wieder einmal dem Umbau der Kabine am Sportplatz, in der künftig jeder Akteur seinen eigenen Bereich haben soll. Die Arbeiten stehen nun kurz vor dem Abschluss, Trainer Gottwald spricht bereits von einem „Schmuckkästchen“ und lobt die Eigengewächse: „Sie waren die letzten Monate ständig draußen, auch die Jungen haben brav geholfen.“

Bis zum nächsten Heimspiel sollen auch die letzten Details fertig sein. Das könnte durchaus die Nachtragspartie gegen Neudorf sein, ein möglicher Termin ist der 1. Mai.