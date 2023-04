Laa schöpfte vor dem Derby neuen Mut

Werbung

Auferstehung am Osterwochenende! Der SC Laa nahm am Samstag Anleihe am christlichen Glauben und schaffte das, was ihm vor der Fahrt nach Ernstbrunn wohl nur die Allerwenigsten zugetraut hätten: beim bisherigen Tabellenzweiten etwas mitzunehmen.

2:2 stand am Ende auf der Anzeigetafel, nach dem 1:5 in Prottes und dem 1:8 gegen Leopoldsdorf eine wahre Genugtuung. Umso mehr, weil sich die Roten auch noch gegen neuerliche Widrigkeiten behaupteten. Etwa, dass Stürmer Petr Kirschner in der Anfangsphase einen Elfmeter weit über die Latte donnerte. Oder dass Ernstbrunn, nachdem Laa dann trotzdem in Führung gegangen war, den Spielstand binnen einer Minute von 0:1 auf 2:1 drehte. Und auch, dass sich Kirschner in der 91. Minute Gelb-Rot wegen Kritik einhandelte und man die letzten Augenblicke zu zehnt überstehen musste.

Dementsprechend war Trainer Josef Gottwald erleichtert: „Wir haben gezeigt, Totgesagte leben länger.“

Ein Torschütze ist 16, der andere 15

Große Freude herrschte im Lager der Thermenstädter über die beiden Torschützen, Simon Griesbacher (16) und Justin Jakisch (15). Beide sind Jahrgang 2007 und zählen als Zukunftshoffnungen. Unlängst wiederholte aber auch Trainer Josef Gottwald selbst, dass die Youngsters noch nicht so weit seien, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Am Samstag ist es ihnen zumindest einmal gelungen, Jakisch ließ die Emotionen mit seinem Kreuzeckkracher zum Endstand hochgehen. „Das Tor haben wir gefeiert, als ob wir Meister geworden wären“, lachte sein Trainer.

Kein Wunder, war es für Laa doch der erste Punkt seit dem 3:3 in Sieghartskirchen am 21. Oktober. Und weil eben diese Sieghartskirchener am Samstag in Prottes verloren, schrumpfte der Rückstand auf den Vorletzten immerhin einmal auf sechs Zähler. Der nächste Versuch, ihn zu verkleinern, ist für Laa ein ganz besonderer: Am Samstag steht das Derby gegen Neudorf an, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Prem: „Wir wissen nicht, ob es das nächstes Jahr noch gibt“

Die Ausgangslage verschob sich nach dem Laaer Erfolgserlebnis vielleicht um ein paar Punkte, ist am Papier aber immer noch klar. Neudorf gelang nach zwei Remis zum Auftakt gegen Lassee der erste Sieg, die Truppe von Christoph Prem ist am Sprung in die obere Tabellenhälfte. „Ordentlich“ nennt der Coach den Start, wenngleich er noch dem einen oder anderen Punkt mehr nachtrauert. Fürs Derby sieht er den FCN gerüstet: „Da wollen wir schon nachlegen. Immerhin ist das ein Spiel, wo wir nicht wissen, ob es das nächstes Jahr noch gibt.“

Das wäre bitter für Neudorf, verlor man doch von den letzten neun Derbys seit August 2017 nur ein einziges. Gewonnen hat man hingegen gleich sieben – und die teilweise sehr klar.

Neudorf-Trainer Christoph Prem (r.) ist schon gespannt. Foto: NÖN, Heinz Schöfmann