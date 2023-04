Laa steuert mit Vollgas auf den Abstieg zu

Werbung

Wer oder was soll diese Laaer noch vor dem Abstieg retten? Diese Frage muss man sich nach dem ersten Heimauftritt im Frühjahr stellen. 0:2 stand’s gegen Leopoldsdorf nach sieben Minuten, 0:5 zur Pause, 1:8 am Ende. Das übertraf sogar noch das 0:5 gegen Ernstbrunn und das 1:6 gegen den FC Marchfeld II vom Herbst als höchste Heimniederlage der Saison und war nach dem 1:5 zum Frühjahrsstart in Prottes der zweite Nackenschlag innerhalb von acht Tagen.

Sieghartskirchen als letzte kleine Hoffnung

Trainer Josef Gottwald konnte sich nicht an eine ähnliche Demütigung in seiner bisherigen Laufbahn erinnern. Das Vereins-Urgestein gab zu, sich langsam damit abzufinden, dass diese Albtraumsaison wohl im Abstieg in die erste Klasse enden wird. „Aber so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer musst du haben“, wirft er allerdings ein: „Im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, dass nur einer absteigt. Und so lange Sieghartskirchen in Reichweite ist und auch Woche für Woche eine kriegt, hab ich Hoffnung. Aber ich kann nur etwas schaffen, indem ich selbst punkte und nicht auf andere schaue. Und in der Situation, in der wir momentan sind, ist es fast unmöglich, in dieser Liga Punkte zu machen.“

Vor der Leopoldsdorf-Partie gingen Gottwald nämlich die Spieler aus. Ersatzkapitän Daniel Maurer wird mit einem Muskelfaserriss länger fehlen, Michael Philp Lloyd war erkrankt. Verteidiger David Tötzl soll laut Gottwald aus beruflichen Gründen nun gar nicht mehr kommen. Weshalb ein 2005er und ein 2006er in der Startelf standen, ein 2006er und zwei 2007er von der Bank kamen. „Sie waren geplant als Nummer 13, 14, 15, aber jetzt müssen sie schon spielen“, hadert Gottwald: „Also unsere Jungen sind eh brav und hauen sich rein, aber das reicht halt noch nicht für die Gebietsliga.“

Gesprächsrunde am Montagabend

Am Montagabend saßen die Verantwortlichen jedenfalls beisammen, um über die sportliche Situation zu sprechen. Viel Handlungsspielraum gibt es für Gottwald aktuell nicht: „Wir können im Moment nichts ändern, weil wir gar nicht die Leute dazu haben, dass ich sage wir hauen drei oder vier raus. Aber nach den zwei Derbys, wenn wir da auch zweimal eine kriegen, muss etwas passieren.“

Das könnte durchaus passieren, denn eines ist für den Coach auch recht klar: „Wir haben noch nicht gegen die besten Mannschaften gespielt.“