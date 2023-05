Laaer Abstieg ist nun auch rechnerisch fix

Es ist keine große Überraschung mehr, nun aber auch rechnerisch fix: der SC Laa beendet die Saison auf dem letzten Tabellenplatz und wird ab Sommer erstmals seit 2009 wieder in der ersten Klasse spielen. Damals gelang der Aufstieg aus der 1. Klasse Nordwest, jetzt geht es genau dorthin zurück. Geht es nach Trainer Josef Gottwald soll sein Verein diesmal aber keine 14 Jahre in ein und derselben Liga verbringen: „Bei uns ist keine schlechte Stimmung. Wir haben uns damit abgefunden und wollen nächstes Jahr voll angreifen.“ Ein direkter Wiederaufstieg sei zwar „kein Muss, aber wir sind natürlich bestrebt, so schnell wie möglich wieder in die Gebietsliga zu kommen“.

Kirschner und Michal bleiben, Kiss und Philp sind weg

Um aus einem Verlierer- wieder ein Gewinnerteam zu machen, wird freilich am Kader gebastelt, die ersten Entscheidungen wurden bereits getroffen. Gottwald vermeldet den Verbleib von Stürmer Petr Kirschner und Abwehr-Routinier Ivo Michal. Dafür wird Maurice Kiss den SCL in Richtung Hohenau verlassen, von Michael Lloyd Philp, dem großen Hoffnungsträger aus dem Wintertransferfenster, hat man sich bereits getrennt.

Der 24-Jährige spielte zuletzt am 1. Mai gegen Neudorf, hatte danach mit seinem Knie zu tun und konnte nicht trainieren. Vor wenigen Tagen habe ihn der Verein dann verabschiedet, sagt der Slowake: „Ich verstehe es auch irgendwo. Ich hatte keinen Spaß. Jedes Spiel zu verlieren ist nichts für jemanden wie mich, der den Wettkampf liebt. Es war nicht das beste Umfeld für mich, aber ich wünsche ihnen Glück und ziehe weiter zu besseren Dingen.“ Er werde aber in Österreich bleiben, so Philp.

Gottwald sah den Schlussstrich auch als nötig an: „Da hat es einfach nicht mehr gepasst. Es war immer ungewiss, kommt er, kommt er nicht? Die sprachliche Barriere war auch ein Wahnsinn. Er kann zwar Englisch, aber unser Englisch ist nicht das Beste. Und es hat auch sportlich nicht gepasst. Wir haben ihn geholt, damit er uns rausreißt und für ihn sogar unseren Tormann abgegeben. Jetzt hat er, glaube ich, nicht einmal ein Tor geschossen. Aber nachher ist man immer gescheiter. Er hätte auch einschlagen können.“

Jacko fuhr 400 Kilometer mit dem Zug

Nicht mehr dabei wird auch Lukas Jacko sein, der seit einigen Wochen beruflich viel in Deutschland weilt und nicht trainieren konnte. Für das Match in Hohenau reiste er dennoch an, und zwar nicht wie gewohnt aus Bratislava, sondern aus seinem Heimatort, der rund 400 Kilometer entfernt liegt. Von dort fuhr Jacko mit dem Zug in die Hauptstadt, aus der ihn dann ein Kumpel mit dem Auto abholte und zum Match nach Hohenau brachte. Von Gottwald, der den Legionär in der Vergangenheit oft auch kritisch sah, gab's dafür Lob: „Ich muss sagen, er war in dem halben Jahr wirklich einer, der zum Verein gestanden ist und Gas gegeben hat. Ich hätte ihn auch sicher gehalten, aber mit der beruflichen Situation hat das keinen Sinn.“ Vielleicht, so Gottwald, lasse Jacko aber ohnehin den Pass in Laa liegen.

Lukas Jacko punktete auf den letzten Metern für Laa mit vollem Einsatz. Foto: NÖN, David Aichinger