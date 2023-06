Laaer Planungen sind weit fortgeschritten

Laas „Horrorsaison“ endete mit einem respektablen 2:3 zu Hause gegen Tulln. Youngster Justin Jakisch zeigte mit Tor und Assist auf, gut zu sehen war aber einmal mehr die Schwäche im Spiel gegen den Ball. „Es geht einfach viel zu einfach gegen uns“, weiß Trainer Josef Gottwald: „Das muss sich auf jeden Fall verbessern, auch in der ersten Klasse, sonst schaut das nicht gut aus.“

Um mitzuhelfen, war Gottwald in seiner anderen Funktion als Sportlicher Leiter bereits fleißig. Sein Nachfolger als Trainer, Alen Orman, darf sich bereits über sechs fixe Neuzugänge freuen. Drei davon kennen den Verein bereits. Jungspund Lukas Laber kehrt nach einer halben Saison in Unterstinkenbrunn zum SCL zurück, für ihn ist es die dritte Amtszeit in der Thermenstadt. Zum zweiten Mal werden Offensivmann Dominik Silinger (zuletzt in Fallbach) und Torhüter Daniel Breithut (zuletzt in Großebersdorf) das rote Trikot anziehen. Letzterer soll mit Youngster Niklas Reiff das Goaliegespann bilden und sich die Einserposition mit ihm ausmachen.

Unterstützung bekommt das Trio von Josef Hnanicek, einem routinierten Tschechen fürs zentrale Mittelfeld. Der 36-Jährige hat knapp 200 Spiele in der höchsten Liga seines Landes auf dem Buckel. Weiters kommen Allrounder Manuel Gruber von Nappersdorf und mit Simon Sauberer ein junger Offensivspieler aus Grabern, beide aus der 2. Klasse Pulkautal. Nicht mehr mit dabei wird dafür Roman Hribek sein, der Tscheche hängt seine Schuhe laut Gottwald an den Nagel. Der Funktionär ist aber guter Dinge: „Mit Silinger und Hnanicek haben wir in der Offensive gute Qualität zu Kirschi (Petr Kirschner, Anm.) dazugeholt. In der Defensive sind wir noch am Basteln.“ Da soll noch ein neuer Innenverteidiger neben Ivo Michal her. „Und alles andere“, schließt Gottwald, „müssen wir selbst haben“.

Am Samstag steigt die 50-Jahr-Feier

Zu allererst wird in Laa aber gefeiert – und zwar das 50-jährige Bestehen des Vereins. Am Samstag (24. Juni) steigt ab 14 Uhr ein Seniorenturnier. Um 19 Uhr beginnt der Festakt im Zelt, ab 21 Uhr unterhält „Project Band“.