Alen Orman wird neuer Trainer beim SC Laa

Der SC Laa hat seinen Trainer für die Spielzeit 2023/24 gefunden und der heißt Alen Orman. „Ja“, bestätigte Josef Gottwald, der bis dahin noch auf der Trainerbank sitzt, das Übereinkommen. „Er wird in der kommenden Saison Trainer in Laa.“ Er selbst rückt wieder eine Reihe „nach hinten“, von der Coachingzone auf den Posten des Sportlichen Leiter. Bis zum Sommer hat Gottwald noch beide Posten unisono inne, nachdem er im Herbst interimistisch übernahm. Zuvor stand Alexander Berger an der Laaer Seitenlinie.

So eine Herausforderung muss ich annehmen Alen Orman, über das Trainerangebot aus Laa

Ex-Teamspieler Orman, der aktuell noch beim SV Großkrut in der 1. Klasse Nord als Spielertrainer tätig ist, verriet der NÖN im Gespräch: „Als mich Gottwald gefragt hat, ob ich Interesse am Trainerjob habe, habe ich nicht lange überlegen müssen, so eine Herausforderung muss ich einfach annehmen.“ Dennoch sagte er nicht sofort zu, erst nach einem persönlichen Gespräch konnte der 44-Jährige vollends überzeugt werden. Auf die neue Aufgabe brennt er bereits: „Laa ist ein toller Verein mit einer tollen Anlage, ich freu mich schon darauf und fühle mich geehrt, dass ich dort arbeiten darf.“ Aber Laa ist noch Zukunftsmusik, jetzt hätte es Priorität, mit Großkrut die Klasse zu halten. Dem Verein bleibt Orman aber erhalten, er lässt den Spielerpass liegen, geht allerdings nicht davon aus, oft Zeit zum Spielen zu haben.

Für Großkrut-Obmann Wolfgang Rechensteiner ist es zwar ein „großer Verlust“, er konnte Ormans Entscheidung aber nachvollziehen: „Klar, das muss er machen. Schade für uns, aber so ist der Fußball.“

Am Samstag gegen Lassee coachte Josef Gottwald noch, ab der nächsten Saison steht er nicht mehr in der Coachingzone. Foto: NÖN, Dominik Siml

Sportlich läuft es für den Tabellenletzten der Gebietsliga Nord/Nordwest weiter nicht nach Wunsch. Nach dem 1:4 zu Hause gegen Lassee muss am Mittwoch (nach Redaktionsschluss, Anm.) ein Sieg gegen Neusiedl her. Verliert man, oder spielt man Unentschieden ist der Abstieg besiegelt. Gottwald ist ehrlich: „Wir haben nur noch Gegner, die um den Meister oder gegen den Abstieg spielen.“ Nach Neusiedl spielt man gegen Hohenau, Sieghartskrichen und Wullersdorf. Am Ende empfängt man noch Tulln.