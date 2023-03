Die erste Runde wurde für Laa zum Super-GAU

13 Spiele, vier Punkte – Laas Ausbeute aus der Hinrunde trägt ganz klar die Aufschrift „Absteiger“. Nach den ersten 90 Minuten im Frühjahr ist da zwar noch lange kein Strich drunter, der Stift ist nun aber angesetzt. Denn der Auftritt in Prottes war wieder einmal alles, nur kein Hoffnungsschimmer.

Gerade mal vier Minuten hielt die defensive Ordnung, der zweite Eckball der Protteser war bereits der Dosenöffner. Bis zur Pause folgten das 2:0 und 3:0, direkt nach Wiederbeginn – wieder mit dem ersten Angriff – das 4:0. Was Trainer Josef Gottwald schon frustrierte: „In Prottes kann man schon einmal verlieren, aber mich interessiert immer das Wie. Es war einfach eine schlechte Leistung. Absolut nicht das, was wir uns vorgenommen haben.“

Zu allem Überdruss schlug dann Tulln am Sonntag auch noch Spitzenreiter Hohenau, mit Sieghartskirchen und Leopoldsdorf punkteten zwei weitere Rivalen zumindest einfach. Laa hat nun sieben Zähler Rückstand auf den neuen Vorletzten Leopoldsdorf. Wie passend, dass der am Samstag in der Thermenstadt gastiert. Gottwald hofft auf Besserung: „Weiterkämpfen, es bleibt eh nichts anderes über. Ich bin der Letzte, der aufgibt.“

Liskowetz flog schon nach 29 Minuten vom Feld

Aufgeben war am Samstag auch für Lokalrivale Neudorf nicht drin – trotz schwieriger Ausgangslage. Denn nach einem tollen Start in die Partie gegen den FC Marchfeld fing sich Mark Liskowetz schon in der 29. Minute die Gelb-Rote Karte ein, als er sich zu einem Scharmützel mit Lirian Sejdini hinreißen ließ. Trainer Christoph Prem nahm ihn aber in Schutz: „Das ist ein Bub mit 19 Jahren. Ist passiert.“ Die Kollegen ließen sich in der Folge zwar auch zu zehnt nicht überlaufen, die 1:0-Führung aus der 26. Minute bekamen sie aber auch nicht ins Ziel.

Prem war zufrieden mit dem 1:1, er lobte sein Team. Am Sonntag war der Coach dann spionieren und sah das 1:0 von Muckendorf/Zeiselmauer in Ernstbrunn. Er erinnerte sich prompt an das hitzige Hinspiel, nach dem USC-Coach Manuel Frank die Spielweise Neudorfs heftig öffentlich kritisierte. Abwarten, ob die Revanche am Freitag ruhiger wird ...