Bollwerk führt Lassee jetzt in den Titelkampf

Neun Gegentore in 13 Spielen – was die Defensive betrifft, gelang dem SC Lassee eine historische Hinrunde. Ein halbes Jahr später ist die Elf von Martin Grabenbauer gut unterwegs, noch einen draufzulegen. Waren es im Herbst 0,69 Gegentore pro Spiel, drückte man den Wert in der bisherigen Rückrunde noch auf 0,57. Gerade einmal vier Treffer musste Grün-Weiß in sieben Spielen einstecken, viermal stand schon wieder die Null.

„In Summe haben wir jetzt, glaube ich, zwölf Partien zu null gespielt“, ruft der Trainer die Statistik auf und nennt diesen Fakt „unglaublich“. Obwohl er die Qualitäten seiner Mannschaft kennt und schätzt, kommen diese Werte auch für den erfahrenen Übungsleiter überraschend, „weil irgendwas passiert normal immer, das Tor in Neusiedl jetzt zum Beispiel war ja auch eine Zufallsproduktion. Aber wir sind da hinten wirklich sehr, sehr konzentriert. Was natürlich ein Verdienst der ganzen Mannschaft ist, die arbeiten ja alle mit.“ Und zwar gegen jeden Gegner, egal ob dieser Laa oder Klosterneuburg heißt, betont Grabenbauer: „Sie sind total fixiert, dass sie kein Tor kriegen. Das ist schon ein hohes Qualitätsmerkmal der Mannschaft.“

Vier Zähler Rückstand auf Klosterneuburg

Und zwar eines, das Lassee nach den guten Resultaten der letzten Wochen zurück in den Titelkampf führt. Für den Moment steht Rang drei zu Buche, vier Zähler Rückstand sind es auf Spitzenreiter Klosterneuburg. Auf dem Spielplan stehen noch die letzten vier Teams der Tabelle sowie zwei Heimspiel-Kracher gegen Hohenau und Prottes.

Inwieweit Thomas Naimer nochmal mitmachen kann, ist offen, das Ergebnis der MR-Untersuchung am verletzten Knie des Kapitäns steht noch aus. Bei Stürmer Lukas Thaller, der sich ebenso am Knie bediente, rechnet Grabenbauer mit „zwei bis vier Wochen“ Pause.

Viel Lob gab es indes für einen weiteren Verletzten, der in Neusiedl auf die Zähne biss: Außenverteidiger Lukas Nürnberger spielte mit einem Kahnbeinbruch, den er sich am Montag gegen Klosterneuburg zugezogen hatte. Grabenbauer taugte es: „Vier von fünf sagen wahrscheinlich ich habe Schmerzen, ich kann nicht spielen. Er war am Vormittag bei einem Spezialisten, hat sich das einbandagieren lassen und Vollgas gegeben, in Neusiedl, wo es Zweikämpfe bis zum Gehtnichtmehr braucht. Das spricht schon für unseren Spirit in der Mannschaft.“