Erst Erlösung, dann Camp Nou

Lassee-Trainer Martin Grabenbauer hat ein spannendes Wochenende hinter sich. Am Samstagnachmittag gelang im vierten Anlauf endlich der erste Sieg im Frühjahr, das 2:0 beim FC Marchfeld II in Groß-Enzersdorf war für den Coach sehr verdient. Am Morgen danach stieg Grabenbauer ins Flugzeug in Richtung Spanien, wo er sich am Nachmittag den 1:0-Erfolg von Barcelona gegen Atletico Madrid ansah. Mitverantwortlich für die Freude beim eigenen Match war Offensivmann Christoph Sturm. Der setzte einen springenden Ball aus rund 25 Metern mit dem Außenrist zum 1:0 ins Tor. Da gab’s sogar Lob vom gegnerischen Trainer Willi Hawla: „Wirklich ein super Tor, das muss man anerkennen.“

Anerkennen muss Hawla auch, dass sich sein FC Marchfeld in einer schwierigen Phase befindet. Weder in der Ostliga, noch in der Gebietsliga will es laufen, bei den Zweiern droht nun sogar das Abrutschen auf den vorletzten Platz. „Das ist auch für mich ein Riesenlernprozess“, gibt der Trainer zu, „es ist meine fünfte Station, und die erste, wo es nicht rennt. Natürlich hinterfragst du dich auch oft selbst, aber in Wahrheit musst du deiner Linie treu bleiben.“

Am Dienstag gastiert der FCM zum Nachtrag in Muckendorf, am Samstag geht es gegen Schlusslicht Laa. Hawla weiß, welche Stunde geschlagen hat: „Wir werden weiterarbeiten, so lange wir dürfen. Ich glaube auch nicht, von der Reaktion am Samstag her, dass wir infrage gestellt sind. Aber natürlich erwartet sich jeder einen Sieg gegen Laa, und den erwarte ich mir auch selber.“

Schlechtes Wochenende: FC- Marchfeld-Coach Willi Hawla. Foto: NÖN, Mauricio Kirchner