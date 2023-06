Lassee ist geschlagen

„Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, mehr können wir nicht machen. Jetzt schauen wir, was morgen passiert“, sagte Lassee-Coach Martin Grabenbauer am Samstag nach dem 2:1-Erfolg in Tulln. Der war der erste von zwei nötigen Siegen zum Abschluss, um die Mini-Titelchance zu wahren. Allerdings hätte auch Klosterneuburg mitspielen müssen. Damit Lassee tatsächlich noch auf Platz eins landet, hätte der FCK in seinen letzten zwei Spielen nicht mehr punkten dürfen.

Mit „morgen“ meinte Grabenbauer demnach das erste dieser zwei Klosterneuburg-Spiele in Ernstbrunn, das sich am Mittwoch mit einem 1:4 in Hohenau selbst aus dem Titelkampf verabschiedet hatte. Der FCK brauchte nur einen Punkt, und holte ihn auch. Grabenbauer kündigte schon vorher an: „Wenn sie es machen, werde ich Mario (Trainer Handl, Anm.) anrufen und ihm gratulieren, weil die Tabelle lügt nicht. Wir brauchen uns aber nichts vorwerfen.“