Lassee klemmt sich auf Klosterneuburgs Fersen

Sechs Teams aus dem Bezirk Gänserndorf gehen diese Saison in der Gebietsliga an den Start, nur eines davon durfte am Wochenende über einen Sieg jubeln. Während der FC Marchfeld verlor, Leopoldsdorf, Neusiedl und Prottes nur einen Punkt holten und Hohenau aufgrund des Wetters erst gar nicht spielte, gewann der SC Lassee in Laa mit 4:1. Die Elf von Martin Grabenbauer ist damit aktuell auch bestes Bezirksteam, wenngleich Prottes und Hohenau noch Spiele ausstehend haben und auf dieselbe Punktzahl (39) kommen könnten.

Weil neben Hohenau auch der FC Neudorf wetterbedingt nicht spielen konnte (geplant war eine Auswärtspartie in Tulln, die aufgrund der Platzprobleme beim FCT in Muckendorf stattfinden hätte sollen), sprang Lassee für den Moment sogar auf Platz zwei.

Darüber war Trainer Martin Grabenbauer nach dem 4:1-Erfolg in Laa natürlich erfreut: „Wir haben gesehen, die anderen haben alle Unentschieden gespielt. Also das ist nicht so schlecht für uns..“ Dass sein Team aber massenhaft Chancen liegen ließ, schmeckte ihm so gar nicht: „Da müssen wir einen Gegner auch einmal eliminieren, aber das können wir nicht. Normal muss es schon zur Halbzeit 3:0 oder 4:0 stehen und dann ist zusammengeräumt.“ So brauchte es ein Traum-Comeback von Stürmer Lukas Thaller, der nach seiner Knieverletzung vor etwa zwei Wochen auf der Bank Platz nahm. Grabenbauer brachte seinen Goalgetter in Minute 59 und mit ihm auch mehr Torgefahr. Thaller traf zum 2:1 und zum 3:1, legte Christoph Sturm dann noch das 4:1 auf, obwohl er auch selbst abschließen hätte können. „Das war natürlich schwer in Ordnung“, gab es Lob vom Coach, den das Gegentor dennoch wurmte: „Das liegt mir noch im Magen.“

Bis Sonntag wird er es verdaut haben, dann geht es nämlich zu Ex-Klub Hohenau. Grabenbauer freut's: „Jetzt wartet Hohenau und da wird es hoffentlich genug Zuschauer und eine gute Partie geben.

Prottes hatte keine Zeit zum Grübeln

Zweitbestes Bezirksteam bleibt vorerst der SC Prottes, der sich gegen Ernstbrunn aber mit dem zweiten Remis in Serie begnügen musste. Trainer Aljoscha Kroboth fand das 1:1 gerecht, haderte aber dennoch: „Leider nur ein Unentschieden, was für uns wie eine Niederlage ist. Weil wir nicht Unentschieden spielen dürfen, wenn wir vorne dran bleiben wollen. Wir alle da vorne eigentlich.“

Viel Zeit zum Grübeln war aber ohnehin nicht, am Dienstag (nach Redaktionsschluss) ging die Reise für Prottes bereits mit dem Nachtrag in Wullersdorf weiter. Auch Leopoldsdorf (in Sieghartskirchen) war schon dran. Am Mittwoch folgen dann mit Hohenau gegen Ernstbrunn und Neusiedl gegen Laa weitere richtungsweisende Spiele.