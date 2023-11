Lassee überwintert als erster Verfolger

Fünf Siege, ein Remis – in den letzten sechs Spielen der Hinrunde kam der SC Lassee nochmal so richtig in Fahrt. „Die ersten paar Wochen haben wir ein bisschen Probleme gehabt, dass wir die richtige Mischung finden, die Positionen richtig besetzen“, gesteht Trainer Martin Grabenbauer: „Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir gegen March-egg gewonnen haben, haben wir dann eh gut performt. Die letzten sechs, sieben Runden waren wir top. Wenn man so will, könnte man sagen, jetzt könnte die Meisterschaft noch ein, zwei Wochen dauern.“

Lassee geht damit als Zweiter ins Frühjahr – obwohl man einen Zähler mehr geholt hat als vor einem Jahr aber mit deutlich größerem Rückstand auf Platz eins. 2022 waren es vier Punkte, die auf Hohenau fehlten, jetzt sind es doppelt so viele auf Neudorf. „Ihre 34 Punkte sind schon eine Nummer, das muss man neidlos anerkennen“, schickt Grabenbauer ein Kompliment in Richtung Norden. Den zweiten Platz sieht er dennoch als Belohnung: „Es zeigt, dass wir ihnen Paroli bieten konnten und uns auch gegen die anderen durchgesetzt haben.“