Nicht mehr so stürmisch

Neuland für Lassee-Stürmer Christoph Sturm: Der 34-Jährige wartet nach fünf Spieltagen noch immer auf seinen ersten Treffer, obwohl er in den vergangenen Jahren stets für etliche Tore gut war. Noch vor der Coronapause hatte Sturm sein Visier blendend eingestellt, traf 2017/18 noch 19 Mal, in der Saison 2018/ 19 auch noch 15 Mal. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm immerhin noch acht Tore, ein Jahr davor sechs.

Einhergehend mit der Sturm-Flaute ist auch ein wenig die Teamleistung. Gegen Muckendorf setzte es eine 0:2-Niederlage, Trainer Martin Grabenbauer haderte mit dem Spielglück: „Zurzeit ist es ein Wahnsinn. Wir haben jedes Match ein, zwei Stangen- oder Lattenschüsse.“ Auch Christoph Sturm traf die Latte. In der Schlussphase musste er mit einer Schulterverletzung runter, ein MRT gab aber Entwarnung; er sollte schon am Wochenende spielen können.

Zurück zur Torflaute: Sturm verschoss gegen Hohenau auch einen Elfer, sein Coach stärkt ihm jedenfalls den Rücken: „Er ist ein Spieler, der oft unerwartete Sachen macht. Er hat super Abschlüsse und bereitet auch viele Tore vor. Ich bin mir sicher, dass er da wieder rauskommt. Die Qualität hat er ja.“

Grabenbauer nannte einen möglichen Grund, warum es bei seinem Schützling derzeit weniger gut läuft, „muss“ Sturm doch neuerdings als Zehner agieren und nicht mehr als Spitze oder Flügelspieler. „Nicht seine angestammte Position“, weiß Grabenbauer. Der Routinier selbst bestätigte: „Schwierig, weil ich ja schon viele Jahre Stürmer gespielt habe. Eine Umstellung.“ Dass es noch nicht mit einem Tor klappte, lässt ihn kalt: „Aus der Ruhe bringt mich das jetzt nicht.“