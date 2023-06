Pech mit dem Regulativ

2017/18 landete Lassee punktgleich mit Meister Sierndorf auf Rang zwei der Gebietsliga. Das direkte Duell hat man damals gewonnen, es zählte aber das Torverhältnis, wo der SCL schlechter war. Heuer kam er nach den Ergebnissen des Wochenendes wieder punktgleich mit dem schon feststehenden Meister Klosterneuburg ins Ziel, man hat auch klar das bessere Torverhältnis. Seit 2021 zählt aber das direkte Duell, und das hat man diesmal verloren. „Das schaut jetzt bitter aus“, gesteht Trainer Martin Grabenbauer: „Du bist quasi Tabellenerster und steigst nicht auf, und der Zweite ist Meister. Aber kann man nichts machen, ist so.“

Bester ist Lassee dafür bei den kassierten Toren in Heimspielen. Lediglich fünf musste man in 13 Partien schlucken. Das gelang in Niederösterreich sonst nur Enzesfeld in der 2. Klasse Triestingtal, allerdings in zwölf Spielen. Lassees Quote ist also noch eine Spur besser.