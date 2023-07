Die Stadtliga als Quelle und Ziel

Der SC Lassee vermeldet den Abgang von Ugur Sezen, der erst im Winter vom FC Marchfeld II gekommen war. Trainer Martin Grabenbauer hätte den Flügel, der im Frühjahr mit jeder Woche stärker wurde, gerne behalten, der 20-Jährige will sich aber in der Wiener Stadtliga versuchen. Er wechselt zu Mannswörth. Neu kommt dafür Kevin Maritsch vom NAC. Der kann linke Außenbahn oder Stürmer spielen und trug sich selbst beim SCL an. Grabenbauer kennt ihn nicht und gibt sich deshalb abwartend: „Wir schauen uns an, wie sich das entwickelt.“

Mit der Wiener Stadtliga beschäftigte sich zuletzt auch der SC Leopoldsdorf, genau von dort kommt nämlich der nächste Neuzugang bei den Blau-Schwarzen: Ömer Aksu von WAF Brigittenau. Der 21-Jährige, der zuvor für den SV Donau spielte, beackerte seit seinem Kampfmannschafts-Debüt im Jahr 2017 stets die höchste Spielklasse der Bundeshauptstadt. Er kann Innen- beziehungsweise Außenverteidiger spielen. Nicht mehr mit dabei ist dafür ab sofort Raphael Lamzari. Der 29-jährige Kärntner wechselt zu Sitzenberg/Reidling in die 2. Klasse Wachau/Donau.

Beim FC Marchfeld II soll die Reserve heuer eine echte U23 sein, also ausschließlich aus jungen Spielern bestehen. Gecoacht wird das zweite Team der Gebietsliga-Truppe ab sofort von Harald Feichtinger, der zuletzt Altlichtenwarths Kampfmannschaft betreute. Stefan Gratt (Dinamo Helfort) sowie die Torhüter Pierre Nielsen (Hirschstetten) und Bernhard Schippani (Großengersdorf) sind nicht mehr im Verein.