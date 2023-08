Grabenbauer: „Hat in seinem Leben noch keine Fliege erschlagen“

Im Derby zwischen dem SC Prottes und de SC Lassee wurden die Punkte geteilt. Beim 1:1 sah Lassees Maximilian Hansi für eine angebliche Tätlichkeit an Raphael Pöschl Rot, Trainer Martin Grabenbauer war bedient: „Eine Gemeinheit.“ Pöschl soll provoziert haben, Grabenbauer meinte: „Er (Pöschl, Anm.) ist ihm (Hansi, Anm.) nachgegangen und wollte sich stellen, genau wie er sich umgedreht hat, ist er ihm auf die Zehen gestiegen, weil er eben so knapp hinter ihm gestanden ist. Aber sicher nicht mit Absicht. Der hat in seinem Leben noch keinen Regenwurm totgetreten oder eine Fliege erschlagen.“

Prottes - Lassee Prottes und Lassee teilen die Punkte

Prottes-Coach Aljoscha Kroboth wollte sich zur Situation nicht äußern, Hansi hingegen wird seinem Team zumindest eine Partie fehlen.