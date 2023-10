Ehemaliger Rapid-Goalie half Leopoldsdorf

Der SC Leopoldsdorf hatte vor dem Auswärtsspiel in Wullersdorf ein Problem – und zwar ein großes. Zweiertormann Leon Müller fehlt schon einige Wochen mit einem Muskelfaserriss, am Dienstag meldete sich dann auch noch Stammkeeper Matthias Zsovinecz ab. Den 25-Jährigen plagt eine Schulterverletzung, wie schwerwiegend diese ist, werden erst weitere Untersuchungen zeigen.

Fakt war jedenfalls: Weder Zsovinecz noch Müller konnten am Freitag in Wullersdorf spielen. Was Leopoldsdorf die Optionen Michael Makoschitz, David Vogler und Daniel Olbricht ließ. Wirklich glücklich wäre man aber weder mit dem Feldspieler, der schon die letzten Wochen als Ersatzkeeper auf der Bank saß, noch mit den beiden Routiniers, die im Sommer ihre Karriere beendeten und auch keine Torleute sind, gewesen.

Kapitän des Rivalen half ein bisschen mit

So also begann Olbricht, aktuell Sportlicher Leiter und auch Interimstrainer, herumzurufen. Die passende Lösung kam ihm in einem Telefonat mit einem „Rivalen“, Lassee-Kapitän Thomas Naimer. Olbricht hatte während diesem schon an Nikola Kovacevic gedacht, schildert er. Als dann auch Naimer den Namen seines Kumpels aus Jugendtagen erwähnte, rief Olbricht gleich danach an – und war begeistert von der Reaktion: „Das Telefonat mit Nikola hat etwa eineinhalb Minuten gedauert. Er hat gesagt passt, wann spielen wir?“ Kovacevic erklärt seine schnelle Zusage: „Ich bin in Leopoldsdorf aufgewachsen, meine ganze Familie wohnt dort. Beim Verein hab ich zwar nie so richtig gespielt, nur in der Jugend ein paar Monate, aber für mich war einfach klar, dass ich helfen möchte.“

Damit war der SCL gefragt, der wegen des Feiertags am Donnerstag nur bis Mittwoch, 17.30 Uhr Zeit hatte, Kovacevic anzumelden, damit dieser am Freitag spielen konnte. Auch der Goalie, der einst bei Rapid und dem LASK vor einer größeren Karriere stand, mittlerweile aber keinen Fußball mehr spielt oder verfolgt, hatte kaum Zeit, sich mit dem bevorstehenden Spiel zu beschäftigen: „Ich hab bis kurz vor Anpfiff nicht gewusst, in welcher Liga wir da überhaupt spielen. Das hat mir dann der Tormanntrainer gesagt (lacht).“

Lebensziel: Einmal mit dem Bruder spielen

Wie gut er sich nach neuneinhalb Jahren ohne Meisterschaftsspiel präsentieren würde, wusste Kovacevic im Vorhinein selbst nicht: „Ich wusste, was ich damals vielleicht leisten konnte. Was jetzt möglich ist, da habe ich selbst keinen Plan gehabt. Ich dachte ich probiere so gut zu helfen, wie es nur geht. Aber ich glaube es war ganz okay.“ Das fand auch Olbricht, der mit dem neuen Mann im Tor prompt den ersten Punkt seit sieben Wochen bejubeln durfte: „Wir haben da wirklich eine Toplösung gefunden. Dass er das macht, beweist seinen sensationellen Charakter.“

Lust auf mehr als die zwei Spiele Aushilfe hat der in Kürze 33-Jährige zwar nicht unbedingt bekommen, ein Lebensziel gibt es aber schon noch: Einmal mit Bruder Stevan, der aktuell bei Korneuburg verteidigt und am Freitag natürlich zuschauen war, zusammenspielen: „Aber da müssen wir es dann irgendwo weiter unten gemütlich angehen.“