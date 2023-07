Palacka sagte doch noch ab

Wullersdorf-Legionär Matej Palacka war einer der ersten Neuzugänge, die der SC Leopoldsdorf in diesem Transferfenster vermeldet hatte. Am letzten Tag sagte der Flügel aber doch noch ab, er möchte laut Sektionsleiter Daniel Olbricht nun doch in die Slowakei wechseln. Bitter, hatte Palacka im Frühjahr doch einige sehr starke Auftritte im Wullersdorf-Trikot. Der Wintertransfer erzielte acht Tore in 13 Spielen, eines davon bei der 2:4-Niederlage in Leopoldsdorf.

Olbricht hatte aber noch ein Ass im Ärmel und nahm kurzerhand Andy Alvaniz in den Kader auf. Der ehemalige Stadt- und Regionalligaspieler hörte vor drei Jahren berufsbedingt auf, zeigte im Training aber schon „welche Qualität er mitbringt und dass er nichts verlernt hat“. Der 24-Jährige wird im defensiven Mittelfeld spielen. Palackas Position soll nun Ossi Refai einnehmen, der auch gegen Ende der Übertrittszeit von Traismauer kam.

Neben Refai holten sich die Blau-Schwarzen auf den finalen Metern der Übertrittszeit auch noch Mittelfeldspieler Adam Kusenda ins Boot. Der 20-jährige Slowake kommt von der Wiener Viktoria, wo er zuletzt im zweiten Team in der ersten Klasse spielte. Auch Ex-Weikendorfer David Coker (zuletzt in Parndorf) stieß noch zum Verein.