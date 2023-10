Sahin zog die Reißleine

Das 0:2 im Derby gegen Lassee war für den SC Leopoldsdorf die vierte Niederlage in Folge und brachte das blau-schwarze Lager ordentlich ins Grübeln. Daraus sind mittlerweile Konsequenzen geworden, Trainer Sedat Sahin kehrte dem Verein nach nur drei gemeinsamen Monaten den Rücken.

Die Tabellensituation, hält Sahin fest, sei allerdings nicht ausschlaggebend für diesen Schritt gewesen: „Wir sind eigentlich ungefähr dort, wo wir es uns am Anfang erwartet haben. Die ersten Spiele haben wir gewonnen und ein bisschen über den Verhältnissen gespielt, und die letzten Spiele sind wir unter Wert geschlagen worden. Irgendwo gleicht sich das ein bisschen aus. Also um das geht es nicht. Ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft noch die Kurve kriegt und auch wieder erfolgreich sein wird.“

Lob von Sahin gibt's zum Abschied auch für die führenden Personen, ehe der scheidende Trainer zum springenden Punkt kommt: „Leopoldsdorf hat mit Dominik (Seidl, Anm.) wirklich einen sensationellen Obmann und auch ein tolles Team in der Sportlichen Leitung. Aber es gibt auch ein Betreuerteam und da hat einfach für mich das Zwischenmenschliche nicht gepasst. Wir haben da unsere Differenzen gehabt und das geht einfach nicht.“

Differenzen im Trainerteam

Konkreter wollte Sahin nicht werden, es soll aber speziell mit Tormanntrainer Erich Zacsek Reibungen gegeben haben, die in einem schärferen Wortaustausch während des Derbys mündeten. Das geht auch aus der Reaktion Seidls hervor, der die Thematik schon am Montag mit Sahin besprach und das eigentlich als „gutes Gespräch“ wertete. Der Trainer sagte daraufhin zu, weiterzumachen, ehe er Seidl am Dienstag doch von seinem Rücktritt unterrichtete.

Der Obmann fühlte sich „etwas vor den Kopf gestoßen“, er hätte gerne versucht, die Differenzen auszuräumen: „Dass man sich zu dritt an einen Tisch setzt und sagt woran liegt's. Ich bin der festen Überzeugung, wir hätten gemeinsam noch Lösungen finden können. Erich ist ein super Tormanntrainer und dass es in einem Derby mal hitzige Momente gibt wenn man 2:0 hinten liegt und mal ein scharfes Wort fällt, muss man auch verstehen. Das habe ich auch beiden gesagt.“

Wie gewohnt nimmt sich Seidl aber auch selbst in die Pflicht: „Ich glaube, das Derby war ein Siedepunkt und dass die drei Spiele davor ohne Teilerfolg auch dazu beigetragen haben, dass da und dort Reibungspunkte entstanden sind. Das nehme ich sicher auch ein bisschen auf meine Kappe und die meines Teams. Vielleicht hätte man das früher erkennen können. Andererseits habe ich immer ein offenes Ohr, man kann ja immer kommen und sagen reden wir drüber.“

Olbricht und Krejci übernehmen

Für den Moment werden bei Leopoldsdorf jedenfalls der Sportliche Leiter Daniel Olbricht und Co-Trainer Martin Krejci übernehmen. Nach einem Abschlusstraining am Samstagvormittag ist ein gemeinsames Mittagessen geplant, ehe am Sonntag in Ernstbrunn die Trendwende gelingen soll. Seidl ist zuversichtlich: „Das sind zwei Leute, die nicht nur einmal bewiesen haben, dass sie die Kohlen aus dem Feuer holen können.“ Ihm ist wichtig zu betonen: „Wir sind eine geschlossene Einheit. So wie es zuletzt oft nach außen getragen wurde, ist es absolut nicht der Fall.“