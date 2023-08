Sieg über alte Liebe und perfekter Saisonstart

Von Sommer 2012 bis Sommer 2017 stand Sedat Sahin beim SC Neusiedl an der Seitenlinie. Nach fünf Jahren beim SCN zog es ihn nach Lassee, wo er zwei Jahre blieb, ehe es dreieinhalb weitere Jahre in Hohenau weiterging.

Von Ende 2022 bis diesen Sommer war Pause angesagt, Sahin war nirgends als Trainer tätig. Seit mehreren Wochen coacht er jetzt den SC Leopoldsdorf und feierte beim neuen Klub einen Einstand nach Maß. Nach dem 5:1-Auftaktsieg in Tulln war am Freitag in Neusiedl zu Gast. Für Sahin nicht nur das erste Heimspiel als Leopoldsdorf-Coach, sondern auch das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. „Natürlich ein optimaler Start. Wir haben das Maximum rausgeholt und mit Neusiedl schon einen schwierigen Gegner hinter uns gebracht“, analysierte Sahin die ersten beiden Spiele und das Aufeinandertreffen mit seiner „alten Liebe“ im Detail.

Vor allem der zweite Durchgang gefiel ihm, in der ersten Halbzeit hatte der Gegner noch mehr vom Spiel und die besseren Chancen: „Wir wollten vor dem eigenen Publikum offensiv spielen und den Zuschauern etwas bieten“, gab er als Marschroute aus. Danach blickte er schon nach vorne: „Jetzt kommen zwei schwierige Auswärtsspiele, aber wir sind nicht unter Zugzwang und können uns in Ruhe auf die Aufgaben vorbereiten.“

Leopoldsdorf/Mfd. - Neusiedl/Z. Hallas kochte: „Präpotentes Gehabe nicht tragbar“

Beim Gegner aus Neusiedl hing nach der Niederlage der Haussegen schief. Aber nicht etwa aufgrund der eigenen Leistung, vielmehr weil man im Lager der Roten mit dem Schiedsrichter und seinen Entscheidungen komplett unzufrieden war. So flog zum Beispiel Trainer Robert Lesdedaj in der 34. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, weil er der Referee Kritik an einer Entscheidung vermutete, dies war aber laut Sektionsleiter Roland Hallas nur ein Missverständnis. Außerdem hob der Assistent vor dem Leopoldsdorfer 1:0 die Fahne wegen einer angeblichen Abseitsposition, der Hauptschiedsrichter ließ aber weiter laufen und die Sahin-Truppe ging in Führung.

In Summe waren es mehrere Dinge, die Hallas aus der Haut fahren ließen und schließlich dazu veranlassten, die Spielberichte von Kampfmannschaft und Reserve nicht zu unterzeichnen. „Ich habe nicht unterschrieben, weil ich die Zustände nicht mehr akzeptieren kann. Man muss sich von den Schiedsrichtern Sachen anhören, die man sich nicht gefallen lassen muss.“