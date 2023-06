Urgesteine beenden ihre Karriere

Die Schlussphase der Partie zwischen Leopoldsdorf und dem FC Marchfeld verlief am Donnerstag aufgrund des knappen Spielstands hitzig. Und doch standen zwei Minuten vor Schluss beide Mannschaften Spalier, um zwei ganz Großen im SCL-Lager einen gebührenden Abschied zu ermöglichen: Daniel Olbricht (36) und David Vogler (34) absolvierten ihr letztes Heimspiel für den Herzensverein, beide werden ihre Karriere im Sommer beenden. Während Vogler am Freitag in Muckendorf zumindest noch einmal bei einem Pflichtspiel ins blaue Trikot schlüpft, ist das für Olbricht nicht mehr möglich. Er sah gegen den FCM die fünfte Gelbe Karte und ist zum Abschluss gesperrt. „Das hat mir der Trainer erst am nächsten Tag geschrieben“, schildert Olbricht: „Ich hab eigentlich geglaubt ich hab vier. Aber soll so sein.“

„Tage nach einem Match werden schmerzhafter“

Genauso gelassen wie diesen Umstand nimmt der Kapitän auch jenen hin, dass er rund zwei Jahrzehnte nach seinem Debüt unter dem damaligen Trainer Horst Winkler nun die Schuhe an den Nagel hängt, kurioserweise wieder unter Winkler: „Man merkt einfach, es geht nicht mehr so wie man es sich selbst vorstellt. Die Tage nach dem Training oder Match werden immer schmerzhafter. Das ist auch der Grund, warum ich sage es hat sich für mich erledigt. Ich nehme an, dass es beim Votschi genauso sein wird.“

Der langjährige Kollege, der wie Olbricht schon vor einem Jahr an Rücktritt dachte, sich aber nicht mit dem Abstieg verabschieden wollte, fand in der Tat ähnliche Worte. Er spürt langsam die Folgen von drei Knie-Operationen, und auch die Geburt seiner Tochter spielte bei der Entscheidung eine große Rolle.

Auch die Frage nach der „Endgültigkeit“ beantworten beide gleich. Sie werden keine Vorbereitung absolvieren und keine Trainings besuchen. „Im schlimmsten Fall kann man sicher anrufen“, sagt Vogler, geplant seien weitere Einsätze aber da und dort auf keinen Fall.

Obmann Seidl: „Es werden einfach große Fußstapfen sein“

Obmann Dominik Seidl weiß freilich, welche zwei Kaliber da aufhören, er schätzt beide als Sportler und langjährige Freunde: „Es ist sehr schwierig, Worte zu finden, die die beiden auch nur annähernd würdigen. Schlussendlich erfüllt es mich mit Trauer und Stolz, die zwei in die Fußballpension zu verabschieden. Trauer, weil der SC Leopoldsdorf zwei unermüdliche und charismatische Sportler verliert. Stolz, weil ich mit beiden noch die Fußballschuhe schnüren durfte und sie bei all ihren Erfolgen begleiten konnte. Fazit: Egal, wer künftig die Nummern fünf und neun beim SCL tragen wird, es werden einfach große Fußstapfen sein.“

Auch Trainer Winkler streut Rosen: „Der Dani war ein Fußballer, der immer alles gegeben hat und über Grenzen gegangen ist. Und ich glaube einer der ehrlichsten. Verlieren kann er noch immer nicht, das ist halt so (lacht). Und Votschi im Prinzip das Gleiche. Charakterlich top und so lange er am Platz stehen konnte, hat er alles gegeben. Die beiden hätten sich beide Füße einbandagiert, damit sie spielen können.“

Grabenbauer, Grill, Plavnik und die Trunner-Brüder

Ein Highlight steht aber ohnehin noch aus, und das ganz ohne Bandagen. Am 24. Juni bestreitet ein von Olbricht und Vogler zusammengestelltes Team aus ehemaligen Wegbegleitern ein Abschiedsspiel gegen die jetzige Leopoldsdorf-Mannschaft, Spielbeginn ist voraussichtlich 18 Uhr. Der einstige Top-Legionär Pavel Plavnik wird dabei sein, Hannes Friesenbichler, Martin Bachner, Gerald Kochwasser, Lukas Grill, die Trunner-Brüder sowie Martin Grabenbauer als Coach oder Herwig Brudik senior als Masseur. Einige davon sind freilich eine Hommage an den Gebietsliga-Meistertitel 2011/12 und den NÖ-Cup-Sieg im Jahr darauf, also jene Phase, die sowohl Olbricht, als auch Vogler als größten Erfolg in ihren langen SCL-Karriere bezeichnen. „Da war halt die Mannschaft unglaublich“, sagt Olbricht, „so etwas erlebt man sicher nicht oft, wenn überhaupt.“

In Zukunft soll Olbricht mithelfen, die nächsten Erfolgsteams zusammenzustellen. Der Routinier, der schon in der laufenden Saison das Amt des stellvertretenden Sportlichen Leiters ausübte, soll bei der anstehenden Generalversammlung Martin Krejci als Sportlicher Leiter ablösen: „Wenn die Mitglieder zustimmen.“ Was wohl nur Formsache sein sollte.

Vogler wird für den Moment nur als treuer Fan die Heimspiele sowie das eine oder andere Training besuchen, aber immer abheben, wenn Obmann Seidl oder sonst jemand vom Verein anrufen. Auch er kann sich vorstellen, künftig eine Funktionärsrolle zu übernehmen, am besten eine, die mit der Mannschaft zu tun hat: „Aber das hat keinen Stress. Der Verein ist momentan eh sehr gut geführt.“