Viel Zündstoff und wieder ein Ausschluss

1:5 im Spitzenspiel! Für die bis dahin noch ungeschlagenen Leopoldsdorfer verlief der Freitagabend in Neudorf ernüchternd. Ein entscheidender Grund war wohl der Ausschluss von Ömer Aksu, der sich beim Stand von 1:1 in Minute 25 gegen Andreas Ebersberger nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste und mit Rot runter musste. „Natürlich, der Verteidiger versucht immer, das Tor zu verhindern. Aber in der Situation hätte ich ihn schießen lassen. Der Tormann ist ja auch noch da“, versuchte Trainer Sedat Sahin, der in seiner langjährigen Spielerkarriere selbst Defensivspezialist war, zu analysieren.

Für Aksu, der nach Gelb-Rot gegen Hohenau jetzt wieder zuschauen muss, tut es ihm leid: „Er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber noch ein junger, unerfahrener Spieler. Sehr bitter, weil er jetzt innerhalb von kurzer Zeit zweimal Rot bekommen hat.“

Sahin wollte Stürmer Erbay schützen

Das „Was wäre, wenn ...“-Szenario hätte sich Sahin gerne angeschaut: „Ich bin mir sicher – auch wenn wir da das 2:1 bekommen, halten wir die Partie offen, wenn wir mit elf Leuten weiterspielen.“ So musste man nach 29 bzw. 34 Minuten Gegentreffer zwei und drei hinnehmen, nach der Pause fing man sich noch zwei. Das erlebte Stürmer Halili Erbay nur noch von außerhalb. Der ehemalige Regionalliga-Spieler, der Teile seiner Karriere in Spanien, Belgien und Deutschland verbrachte, lieferte sich ein Privatduell mit Neudorfs Harald Lahner. Der FCN reklamierte dabei sogar beim Schiedsrichter und seinem Assistenten, dass gespuckt worden sei. Beide Streithähne sahen Gelb, Erbay wurde von Sahin zur Pause runtergenommen. „Die Meisterschaft endet nicht hier, das ist nur ein Spiel. Ich hab ihn schützen müssen, wir brauchen ihn nächste Woche wieder“, erklärte der Coach den Wechsel des wohl besten Offensivakteurs in SCL-Reihen.

Die doch deutliche Niederlage beim Tabellenführer will er nicht wegschweigen, sondern mit seinen Burschen besprechen und sich dann schon auf das Heimspiel gegen Siegharts-kirchen konzentrieren: „Jetzt muss man das verarbeiten und nach vorne schauen.“ Ohne Aksu natürlich, der mindestens ein Spiel zuschauen muss. Beim Derby gegen den FC Marchfeld II könnte der Defensivmann möglicherweise schon wieder dabei sein.