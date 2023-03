Wieder vom Feld geschickt

Leopoldsdorf begann den letzten Test gegen Groß-Schweinbarth (4:2) mit 13 Mann im Kader, nach einer halben Stunde hatte man noch genau elf. Patrick Gänsdorfer, Torschütze zum 1:0, bediente sich nämlich am Knöchel, und Neuzugang Nikola Todorovic musste – wie schon vor einer Woche in Mistelbach – ausgetauscht werden, um einer Roten Karte zu entgehen. Er soll nachgetreten haben. "Ich hab es nicht gesehen", schildert Trainer Horst Winkler, "auf jeden Fall war das jetzt schon zweimal undiszipliniert. Er hat sich dann entschuldigt, aber das nutzt ja auch nichts. Wenn er Rot sieht, fehlt er mir gegen Lassee."

Fürs Derby gegen Grün-Weiß hofft Winkler nun auf ein paar Rückkehrer: „Wir haben überlegt, ob der eine oder andere schon spielen soll, haben uns aber dagegen entschieden, weil der Samstag wichtiger ist. Egal, was du gemacht hast in der Vorbereitung, zählen tut es am Samstag im Derby."

Positiv war gegen Groß-Schweinbarth jedenfalls der Hattrick von Stürmer Dusan Krcho.

