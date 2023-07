Torschützenkönig geht im Streit

Der Transfer von Ozan Erkoc im Sommer 2022 erwies sich beim SC Marchegg als absoluter Glücksgriff. Schon in der ersten Runde der neuen Saison steuerte der 26-Jährige zwei Treffer zum 4:0 in Haringsee bei, und es sollte so weitergehen. Zwölf Treffer waren zur Winterpause am Konto des Stürmers, 14 weitere folgten im Frühjahr. Das bedeutete mit großem Abstand die Torjägerkanone in der 1. Klasse Nord und natürlich die Basis für den Meistertitel der Marchegger, der sie zurück in die Gebietsliga führte.

Genau dort wird Erkoc nun aber nicht mehr für Rot-Schwarz auflaufen, obwohl er im Mai mündlich zugesagt hatte, wie er auch selbst bestätigt. „Da hat auch noch alles gepasst“, sagt der Spieler. Nach seiner Zusage habe es aber Verspätung bei der Auszahlung der Aufwandsentschädigung gegeben, gleichzeitig seien ihm „super Angebote aus höheren Ligen“ ins Haus geflattert. Das Risiko, auch nächste Saison auf Geld warten zu müssen, hätte er nicht eingehen wollen, so der Torschützenkönig, der sich deshalb entschied, doch nicht zu bleiben.

Chladek: „Leute mit Handschlagqualität gibt es immer weniger“

Genau das stößt Marchegg-Obmann Torsten Chladek sauer auf. Der hatte relativ früh nicht nur Erkoc' Zusage für die neue Saison, sondern auch die von vielen anderen, weshalb sich der SCM am Transfermarkt defensiv verhielt. Nach Torhüter Salih Cakaloglu, der sich dann überraschend doch in Richtung Tulln verabschiedete, habe nun auch Erkoc sein Wort gebrochen, moniert Chladek: „Leute mit Handschlagqualität gibt es immer weniger. Der Dumme ist halt immer der Funktionär. Er kann mir ja im Mai sagen Torsten, ich weiß nicht, ob ich bleibe. Dann schau ich mich sicherheitshalber um einen anderen Stürmer um. So einen zu bekommen, ist ja auch nicht so einfach.“ Sein Fazit: „Charakterlich ist das nicht in Ordnung. Wenn ich wo zusage, dann muss ich dazu stehen.“

Erkoc wiederum stellt Chladeks Charakter in Frage. Nachdem sein Abschied nun endgültig feststehe, würde ihm dieser nämlich auch noch eine vereinbarte Meisterprämie verwehren: „Er hat gesagt, die bekomme ich nur, wenn ich bleibe, aber so war das nicht ausgemacht. Der Obmann hat keinen Charakter.“ Chladek bestätigt die einbehaltene Meisterprämie: „Wenn sich ein Spieler fair und korrekt dem Verein gegenüber verhält, wird das auch der Verein immer bis zum letzten Tag so halten. Aber wenn er sein Wort nicht hält, halte ich es auch nicht.“ Abgesehen von der Meisterprämie seien von Vereinsseite die Aufwandsentschädigungen aber ohnehin bis zuletzt erfüllt worden, hält Chladek fest.

Verteidiger Kletzer kommt aus Tulln

Während sich der Funktionär und Erkoc also wohl nicht mehr grün werden, hat Ersterer einen anderen Spieler nach Marchegg gelotst: Defensivallrounder Christian Kletzer. Der 28-jährige Bad Pirawarther kommt aus Tulln, Chladek war schon öfter an ihm dran: „Da freu ich mich, das ist ein intelligenter Bursche.“ Auch von Martin Balaz erhofft sich der Funktionär viel, sofern dieser fit sei: „Und dann schauen wir jetzt noch nach einem Stürmer, weil das ist natürlich schon wichtig.“

Erkoc kennt seinen neuen Verein indes auch schon: er wechselt nach Wullersdorf, bleibt also in der Liga - und wird Mitte Oktober als Gegner nach Marchegg zurückkehren.