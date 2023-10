Vier Abgänge nach Handgreiflichkeiten

Die fünfte Niederlage in Folge ließ im Lager des SC Marchegg offenbar mehrere Sicherungen durchbrennen. Rund 20 Minuten nach Abpfiff des Heimspiels gegen Ernstbrunn, das am Sonntag 1:3 endete, dürfte es jedenfalls zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Zwei Spieler der Heimischen sollen sich in der Kabine derartig in die Haare bekommen haben, dass die Fäuste zu fliegen begannen und einer die Flucht nach draußen ergriff, wo noch Zuschauer, Sponsoren oder lokale Politikvertreter anwesend waren.

Es ist ein Vorfall, der gewissermaßen die negative Krönung einer bis dato völlig verkorksten Aufstiegssaison darstellt. Marchegg ist nach neun Runden Vorletzter, gerade einmal vier Punkte hat man bisher gesammelt. Schon vor rund drei Wochen hatte es Aufruhr gegeben, als Trainer Florian Maywald seinen Rücktritt anbot, Obmann Torsten Chladek annahm, ein neuer Trainer kam, gleich wieder ging und doch Maywald weitermachte (siehe Link unten).

SC Mapo Marchegg Zwei Trainerwechsel in einer Woche

Die aktuellen Ereignisse hatten nun aber endgültige Konsequenzen: Am Montag trennte sich der SC Marchegg von Trainer (und Funktionär) Maywald sowie von den Spielern Marcus Lebinger und Mustafa Shamandi. Ein weiterer Spieler, Manfred Steiner, verließ den Verein am Dienstag aus freien Stücken. „Man muss jetzt einen Schlussstrich ziehen“, erklärt Chladek, der Maywald attestiert „über ein Jahr Toparbeit“ geleistet zu haben, „vor allem als Sportlicher Leiter“.

Jetzt sei aber ein Punkt erreicht, auch mit besagten Spielern, die über Maywald zum Verein gestoßen seien, wo es nicht mehr ginge, sagt Chladek. Am Sonntag nach dem Spiel hätten ihm sogar langjährige, freiwillige Helfer die Rute ins Fenster gestellt, und auch die jüngeren sowie die Eigenbau-Spieler im Kader hätten zuletzt ihre fußballerische Zukunft beim Verein an die Frage geknüpft, ob sich nun etwas ändert oder nicht.

Chladek: „Es muss wieder Ruhe und Freude rein“

Chladek gibt sich dabei auch durchaus selbstkritisch: „Was ich mir vorwerfen kann, ist, dass wir vielleicht zu lange gewartet haben, dass wir aktiv in das Ganze eingreifen. Diese Spannungen, die es im Verein, in der Mannschaft und drumherum gibt, das ist ja nicht erst seit gestern. Vielleicht wäre es dann gar nicht so weit gekommen, aber jetzt war der Punkt erreicht. Es muss einfach wieder Ruhe und Freude rein, für jeden, der da rausgeht.“

Gelingen soll das zunächst mit Bruder Volker Chladek, der bis Winter die Trainings leitet und nach beruflicher Möglichkeit auch bei den Matches als Coach fungiert. Dann soll ein neuer Trainer her, der idealerweise schon in den nächsten ein bis zwei Wochen fixiert wird. Klares Ziel sei, eine Mannschaft zu formen, die im Frühjahr noch den Klassenerhalt sichern oder, im Fall des Abstiegs, in der ersten Klasse gleich wieder vorne mitspielen kann.

Maywald: „Ich gehe sicher nicht im Bösen“

Maywald nahm zum Abschied von seinem Heimatverein auch nochmal umfangreich Stellung. Wie Chladek war er am Sonntag nicht bei den Spielern, als der Streit ausbrach: „Ich bin erst am Schluss dazu gekommen. Ich kann bestätigen, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, aber wie, was, wann kann ich nicht sagen. Ob das dann der ausschlaggebende Grund war oder nicht, weiß ich nicht, aber Torsten hat mir am Montag mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit mir beendet wird. Dass auch Spieler gehen müssen, habe ich erst später erfahren auf anderen Wegen.“

Er gehe aber „sicher nicht im Bösen“, erinnert Maywald wie Chladek an die Höhenflüge und den Meistertitel: „Dass das dann solche Wendungen nimmt in so kurzer Zeit, kann, glaube ich, keiner planen. Warum das so kommt, keine Ahnung, weil die Mannschaft wäre meiner Meinung nach gut genug für einen gesicherten Mittelfeld-Platz. Die ganzen Niederlagen bringen halt eine Unzufriedenheit.“ Dennoch sei er „hundertprozentig davon überzeugt, dass der Abstieg, von dem jetzt gesprochen wird, abgewendet wird. Und ich werde den Verein auch als Zuschauer weiterhin unterstützen und sicher noch mit Torsten über alles reden. Vielleicht sind die Entscheidungen, in welche Richtung auch immer, wirklich ein bisschen zu spät getroffen worden. Im Nachhinein ist es halt immer einfacher.“