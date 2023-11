Wunschkandidat sagte ab

Diese Nachricht vom vergangenen Freitag hätte sich Torsten Chladek gerne erspart. Andreas Mrlik, Wunschlösung für den vakanten Trainerstuhl beim SC Marchegg, sagte dem Funktionär ab. „Für mich ein bisschen überraschend“, sagt Chladek, denn: „Wir sind zweimal länger zusammengesessen, es waren eigentlich gute Gespräche und es hätte, glaube ich, auch super gepasst. Er ist jung und hätte frischen Wind reingebracht.“

Mrlik bestätigte die Gespräche, freute sich auch über die Anfrage, die für ihn in diesem Moment unterm Strich aber nicht gepasst habe. Näher begründen wollte er seine Absage nicht.

So geht die Suche in Marchegg also weiter, der Zeitplan bleibt dennoch straff. Am liebsten würde Chladek noch diese Woche Nägel mit Köpfen machen und es dem zukünftigen Trainer ermöglichen, am Samstag das abschließende Heimspiel gegen Tulln zu besuchen. Dieses hatte vergangenen Sonntag aufgrund des Regens abgesagt werden müssen. Ob um 14 Uhr oder sogar schon um 13 Uhr angepfiffen wird, stand am Montag noch nicht fest.

Gelingt eine schnelle Verpflichtung, soll der neue Mann dann nächste Woche auch noch zu seiner künftigen Mannschaft sprechen, ehe es in die Winterpause geht. Chladek weiß, dass auch potenzielle Neuzugänge wissen wollen, wer Trainer wird: „Und wir brauchen ja doch die eine oder andere Verstärkung.“